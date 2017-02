Ann: "Feiner, schneeweißer Sandstrand, kristallklares, türkisfarbenes Wasser und Kokospalmen en masse - wer das Paradies sucht, muss nicht auf die Malediven oder auf die Seychellen fliegen. Die kleine Insel Cayo Levantado in der Dominikanischen Republik - auch bekannt als ‚Bacardi-Insel’ - kann all das genauso bieten. Besonders schön: Es gibt dort nur ein Hotel, ihr habt die Insel und die Strände also fast für euch allein. Cayo Levantado ist dank seiner traumhaften Korallenriffe übrigens auch ideal für Schnorchler und Taucher, und von Januar bis März könnt ihr Buckelwale in der Bucht beobachten. Auf dieser Insel bleiben keine Karibik-Wünsche offen – versprochen!"