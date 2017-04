Die sichersten Urlaubsländer der Welt? Deutschland zählt nicht mehr dazu

Deutschland ist um 31 Plätze abgerutscht - innerhalb von zwei Jahren

Seit dem letzten Ranking des Weltwirtschaftsforums 2015 ist Deutschland in puncto Sicherheit um 31 Plätze abgerutscht und landete auf Platz 51 - hinter Ruanda und Kuwait.

Noch negativer bewertete die Schweizer Stiftung die Sicherheitslage in Frankreich (Platz 67), Italien (70) und Großbritannien (78). El Salvador, Jemen und Kolumbien sind die Schlusslichter der 136 bewerteten Länder.

Finnland ist das sicherste Land der Welt

Bei der Analyse werden regelmäßig mehr als 100 Nationen hinsichtlich ihrer touristischen Wettbewerbsfähigkeit verglichen - dabei wird unter anderem ermittelt, wie gefährlich eine Reise in ein bestimmtes Land ist. In der Kategorie „Security & Safety“ werden unter anderem die Arbeit der Polizei und das Ausmaß der Kriminalität in einem Land ermittelt. Und die Wahrscheinlichkeit, einem terroristischen Anschlag zum Opfer zu fallen.

In einer Zeit, in der der Terrorismus in Europa angekommen ist, rutschen einige west- und südeuropäische Länder massiv in der Bewertung ab. Gewinner in Sachen Sicherheit ist ein skandinavisches Land: Finnland erreichte Platz 1 – die Finnen leben somit im sichersten Land der Welt.

Deutschland erzielte in einer ganz anderen Kategorie den ersten Platz: "Gesundheit und Hygiene". In der Gesamtwertung, die alle touristisch relevanten Faktoren einbezieht, kam Deutschland auf Platz 3 – hinter Spanien (Platz 1) und Frankreich (Platz 2).

Das sind die 10 sichersten Länder der Welt:

Finnland Vereinigte Arabische Emirate Island Oman Hongkong Singapur Norwegen Schweiz Ruanda Katar

Das Ranking weiterer beliebter Reiseziele:

18. Spanien

19. Niederlande

22. Australien

23. Kanada

27. Dänemark

51. Deutschland

53. Griechenland

67. Frankreich

70. Italien

78. Großbritannien

84. USA

116. Türkei



Die komplette Analyse findet ihr unter http://www3.weforum.org