Auch, wenn du am liebsten im Grandhotel Urlaub machst, Spas liebst und einen flauschigen Kissenberg im Bett – auch dann solltest du mal gecampt haben. Und wenn auch nur, um festzustellen, dass du das NIE wieder tust. Aber einmal die Sterne sehen beim Pinkeln gehen, einmal dem Plätschern des Bachs beim Einschlafen lauschen, einmal den Espresso auf dem Gaskocher machen – so oder so unvergesslich!

Tipp: Die schönsten Campingplätze in Europa