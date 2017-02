Wir lieben den Zauber von Disney! Und wer schon mal in Disneyland Paris oder im Disney World Orlando war, weiß – ein Märchen wird wahr! Wir werden in eine zauberhafte Welt entführt und wollen am liebsten gar nicht mehr weg.



Doch wir müssen Deutschland gar nicht verlassen, um unsere sehnlichsten Disney-Träume wahr werden zu lassen. Wir verraten euch jetzt mal was: Es gibt tatsächlich ein Disney-Schloss bei uns in der Nähe! Aber seht selbst im Video.