Urlaubspläne? So übernachtet ihr RICHTIG günstig!

Meine Lieblingsart, um in anderen Stadten zu übernachten, ist Couchsurfing. Im Grunde ist Couchsurfing ein Netzwerk der Gastfreundschaft. Sie erstellen einfach ein Profil auf der Website und haben dann zwei Grundoptionen: Sie bieten Reisenden eine Couch in Ihrem Heimatort an, oder Sie versuchen, irgendwo in der Welt bei jemandem einen Übernachtungsplatz zu bekommen.



Da ich selbst viele Leute in meiner Wohnung beherbergt habe und von ihnen positive Referenzen bekommen hatte, war es fur mich einfach, weltweit Leute zu finden, die bereit waren, mich als Übernachtungsgast aufzunehmen.



Hier einige Tipps, um Couchsurfing richtig zu nutzen:

I. Das Profil erstellen!

Interessanterweise bleiben die meisten Leute bei den ersten Schritten stecken – dem Ausfullen ihres Profils. Sie wollen nicht dreißig bis sechzig Minuten damit verbringen, zig verschiedene Angaben uber sich zu machen – und haben daher geringe Aussichten, einen Gastgeber oder auch nur einen Gast zu finden.

Stellen Sie sich dieses Profil wie einen Lebenslauf vor: Wenn Sie ihn gut und ansprechend erstellen, sind Ihre Chancen besser, einen Job – oder eben einen Schlafplatz – zu finden.

II. Klein anfangen, eine weitere Lektion in Geduld

Ich weiß, es wäre toll, das Profil zu erstellen, ein paar Anfragen an Leute in der Stadt zu schicken, in die Sie ein paar Tage darauf fahren werden, und dann sofort eine Antwort von jemandem zu bekommen, dass Sie eine Woche in ihrer/seiner Wohnung ubernachten durfen.

Beim Couchsurfing passiert aber nichts über Nacht. Vor allem seitdem es SEHR VIELE Couchsurfer gibt. Also: Haben Sie Geduld!

Wenn Sie ein Profil haben, das noch nicht uber positive Referenzen verfügt – oder nur über wenige –, werden sich die Leute nicht darum reißen, zu Ihnen zu kommen oder Sie bei sich willkommen zu heißen. Denn auch andere wollen sich sicher fühlen und wissen, wer das ist, mit dem sie ein paar Tage verbringen werden.

Sie müssen also Vertrauen aufbauen, sprich mehr positive Referenzen sammeln. Hierzu sollten Sie sich mit anderen Couchsurfern treffen. Dafür gibt es ein paar Optionen. Sie können an lokalen CS-Treffen/Versammlungen in Ihrer eigenen Stadt (oder der, in der Sie gerade sind) teilnehmen oder jemanden von Couchsurfing auf einen Drink einladen, vielleicht wird dies ein CS-Freund und gibt Ihnen eine positive Referenz.

III. Persönlich formulieren

Wenn Sie jemanden um einen Schlafplatz bitten, ist neben Ihrem CS-Profil als eine Art Lebenslauf Ihre Anfrage sozusagen Ihr Bewerbungsschreiben, in dem Sie Ihrem potenziellen Gastgeber sagen, warum er ausgerechnet Sie bei sich aufnehmen sollte.

Versetzen Sie sich in die Lage des Gastgebers. Es gibt zurzeit eine Menge Couchsurfer und die Person, an die Sie schreiben, hat vielleicht noch zehn weitere Anfragen für denselben Tag. Warum also sollte er ausgerechnet Sie auswählen? Es liegt an Ihnen, einen Gastgeber davon zu überzeugen, dass Sie der Richtige sind.

IV. Seien Sie ein guter Gastgeber/Surfer

Erste Regel: Couchsurfing ist keine Partnervermittlung.

Ja, manchmal ergibt sich zwischen Couchsurfern etwas, aber wenn Sie der Community nur wegen dieser Möglichkeit beitreten, sind Sie auf dem Holzweg.

Zweite Regel: CS ist kein Hotel.

Einige Leute nutzen das Couchsurfing als kostenlose Schlafgelegenheit, mehr nicht. Dabei geht es beim Couchsurfing um so viel mehr: Freundschaften schließen, Vorurteile loswerden, gemeinsam kochen, gemeinsam ausgehen, beobachten und lernen. Genau deshalb gibt es CS: Es bietet Ihnen die Möglichkeit, von Leuten aus einem anderen Umfeld etwas zu lernen.

Dritte Regel: Verhalten Sie sich anderen gegenüber so, wie Sie gerne hätten, dass andere sich Ihnen gegenüber verhalten.



Seien Sie sicher

Auch wenn die Sicherheit mit an erster Stelle steht, wenn es um Couchsurfing geht, habe ich sie bis zuletzt aufgehoben und zwar einzig aus dem Grund, dass die Leser sich auf die positiven Dinge konzentrieren sollten, anstatt sich mit irgendwelchen Horrorgeschichten zu befassen.



Ganz allgemein gesprochen, ist das Risiko, dass etwas Schlimmes passiert, minimal, wenn Sie Ihren gesunden Menschenverstand einsetzen und etwas Vorsicht walten lassen. Auf CS gibt es ein Referenzsystem, sodass jeder, der jemanden durch CS kennenlernt, ein paar Sätze über denjenigen schreiben kann, damit nachfolgende Leute einen Einblick in den Charakter der Person bekommen. Die Referenzen konnen positiv, neutral oder negativ sein. Wenn Sie auf der sicheren Seite sein wollen, beherbergen Sie/ wohnen Sie bei Leuten, die viele Freunde und viele positive Referenzen haben.