Toll im Herbst! Die 10 schönsten Küstenstraßen Europas

Die C710 führt einmal quer über die Insel, ist also streng genommen keine Küstenstraße. Aber von Port d'Andratx bis Palma de Mallorca und von Port de Pollença bis zum Cap Formentor (Foto) fahrt ihr am Meer. Die spektakuläre Straße windet sich an der Steilküste entlang, schlängelt sich durch Berge und führt durch malerische Dörfer. Und sie bringt euch hoch in Mallorcas höchstes Gebirge, die Serra de Tramuntana.