Liebesurlaub: Die 8 entzückendsten Ferienhäuser für euren Urlaub zu zweit

In dem bonbonfarbenen Caravan von Ginger und Lewis kommt ihr sofort in Urlaubsstimmung. Dank der Hühner, die auf dem Grundstück herumlaufen, gibt es die Bauernhofatmosphäre gratis dazu. Vom Stellplatz des Caravans in Oakland ist man in knapp 30 Minuten in San Francisco. Aber auch Oakland ist eine tolle Stadt!