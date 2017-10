Lonely Planet: Das sind die 10 spannendsten Reiseziele 2018!

In Südkroeas futuristischer Hauptstadt Seoul wurde erst kürzlich der Seoullo 7017 eröffnet, ein High-Line-Park auf einer stillgelegten Hochstraße mit Cafés, Bars und Büchereien. Das Nachtleben der Hauptstadt lässt keine Wünsche offen, und an jeder Ecke gibt es High-Tech-Spielereien, Streetart und leckeres Essen. In den Bergen Südkoreas kann man Gipfel erklimmen und an der Küste sonnenbaden. Man kann in Tempeln einen Hauch von Zen schnuppern und in den Palästen der Joseon-Ära Geschichte hautnah erleben. Südkorea ist Gastgeber der Olympischen Winterspiele 2018 - und eine neue Schnellbahn bringt Reisende in kürzester Zeit von einem Ort zum anderen.