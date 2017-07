Die 10 schönsten Strände Mallorcas

Mallorcas Strände - das sind unsere Favoriten

Plant ihr dieses Jahr einen Mallorca-Urlaub? Was haben wir für ein Glück, so nah an dieser wunderbaren Insel zu leben, deren grandiose Strände uns gefühlt bis in die Karibik katapultieren! Das Wasser ist vielerorts so himmelblau und kristallklar, der Sand so puderzuckrig, die Pinien so würzig duftend. Allein auf die Kokospalmen müssen wir verzichten.

Bei unseren 10 Lieblingsstränden haben wir uns auf abgelegene Badebuchten und Strände konzentriert - oft ohne Sonnenschirmverleih, Strandbar, Duschen, Badeaufsicht oder Parkmöglichkeiten. Und Schönheit hat ja bekanntlich ihren Preis: So ist auch die Platja des Coll Baix dabei, die man nur zu Fuß erreicht, genauso wie die Bucht Caló d'es Moro. Das kann in der Hitze ganz schön anstrengend sein, aber der Weg lohnt sich, und das erfrischende Bad danach fühlt sich noch besser an.

Unter den bekannten Stränden gefallen uns der Naturstrand Es Trenc und die Platja de Formentor so gut, dass wir sie ebenfalls in unsere Hitliste aufgenommen haben. Ein Stadtstrand ist nicht dabei, denn wir mögen es abgelegen. Deshalb fehlen auch Manacor und Salines.

Aber wir sind sicher: Der eine oder andere Strand wird euch begeistern - und ihr werdet Mallorca bestimmt noch mehr genießen als sonst!

