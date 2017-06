Zum Kinostart "Paris kann warten": Reise an die Côte d’Azur gewinnen!

Ab 13. Juli im Kino: "Paris kann warten"

Diane Lane alias Anne entdeckt in Eleanor Coppolas Roadmovie „Paris kann warten“ ihre Liebe zur Côte d’Azur. Aber nicht nur die ...

Da sie ihren Mann, den Hollywood-Produzenten Michael (Alec Baldwin), auf seiner Reise von Cannes nach Budapest nicht begleiten kann, landet Anne Lockwood (Diane Lane) unverhofft im Cabrio von Michaels Geschäftspartner Jacques (Arnaud Viard). Der charmante Franzose bietet nur zu gern seine Chauffeurdienste an, schließlich sind es nur ein paar Stunden Fahrt nach Paris, wo sich Anne und Michael in ein paar Tagen treffen wollen.

Doch Jacques hat es alles andere als eilig. Keine Gelegenheit lässt er aus, der Amerikanerin die Vorzüge Südfrankreichs näher zu bringen und dabei hemmungslos mit ihr zu flirten. Anne bleibt zunächst auf Distanz - bis sie sich eingestehen muss, dass sie es sehr genießt, mit Jacques an die schönsten Orte der Welt zu reisen ... (weitere Infos zum Regiedebüt der 81-jährigen Dokumentarfilmerin Eleanor Coppola findet ihr unter www.ParisKannWarten.de).

Diese Reise könnt ihr gewinnen!

Damit ihr einen Vorgeschmack auf den wunderbaren Film bekommt, laden wir euch zu einer ebenso wunderbaren Reise nach Südfrankreich ein: einem 7-tägigen Premium All-Inclusive-Aufenthalt für zwei Personen im „Club Med Opio en Provence“ unweit der Côte d’Azur.

Im Club-Resort könnt ihr euch beim Wellness erholen, Tennis und Golf spielen und sogar Zirkuslust schnuppern - in der „Creactive Area by Cirque du Soleil“. Dank "Premium All Inclusive" genießt ihr zu allen Mahlzeiten Gourmetküche – und jederzeit Snacks und Getränke.

Der Gewinn im Detail:

7-tägiger Premium-Aufenthalt für zwei Personen ab 18 Jahre

Unterbringung in einem Club-Zimmer

All-Inclusive-Verpflegung

Wert der Reise: je nach Buchungszeitraum 2.500 bis 3.000 Euro

Weitere Infos zum Club-Resort unter www.clubmed.de

Bitte beachten:

Buchbar nach Verfügbarkeit bis 01.07.2018

Anreise und Transfers sind nicht im Gewinn enthalten

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen

Der Gewinn kann nicht in bar ausgezahlt werden

Einsendeschluss ist der 20. Juli 2017

