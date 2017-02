Dublin! Die besten Adressen für ein tolles Wochenende

Willkommen!

In Irlands Hauptstadt ist jeden Tag irgendwo Party. Am meisten wird im Sommer gefeiert - auf Straßen und Plätzen, in den Pubs und oft bis spät in die Nacht.

Die "Half Penny Bridge" ist fast 200 Jahre alt.

Wer seinen Aufenthalt klassisch beginnen möchte, spaziert einmal über die 43 Meter lange "Half Penny Bridge" aus dem Jahr 1816. Sie verbindet den Stadtteil Temple Bar mit dem Bachelor's Walk. Warum sie so heißt? Früher musste man einen halben Penny Maut bezahlen, bevor man auf die andere Seite des Flusses Liffey gehen durfte. Heute sind das Vergnügen und der Blick auf die alten Backsteinbauten umsonst zu haben.

Günstig oder fürstlich übernachten

Im "Merrion Hotel" wird auf Fünf-Sterne-Niveau genächtigt.

Eine gelungene Mischung aus Alt und Neu ist das Boutique Hotel "Number 31" mit 21 Zimmern in einem alten Haus im Georgian Style und einem modernen Anbau in der Nähe des Parks Stephen’s Green. Erstklassiges und sehr reichhaltiges Frühstück – und äußerst hilfsbereite Gastgeber. DZ/F ab 180 Euro (Leeson Close, Dublin 2, Tel. 003 53/1/676 50 11, www.number31.ie).



Das "Merrion Hotel" ist ein Fünf-Sterne-Haus in einer Stadtvilla im Zentrum. Antik eingerichtete Zimmer mit allem Komfort, Bar und Bibliothek mit Kamin und Ohrensesseln. Ein Erlebnis, auch fuür Nicht-Hotelgäste: der „Art Tea“ mit Champagner, Tee, Sandwiches, Scones mit Erdbeermarmelade und „clotted cream“ sowie Küchlein, die nach Gemälden im Haus kreiert werden (36 Euro). Ein Hochgenuss! DZ/F ab 250 Euro (Upper Merrion Street, Dublin 2, Tel. 003 53/ 1/603 06 00, www.merrionhotel.com).

Irische Spezialitäten

Ein kleines Restaurant im Stadtteil Donnybrook ist das "Mulberry Garden", das seine Zutaten täglich frisch bei lokalen Herstellern bezieht. Menü ab 40 Euro (Mulberry Lane, Tel. 269 33 00, www.mulberrygarden.ie).



Barock-eleganter Style mit brasilianischer Kost – das ist das Restaurant "Sabor Brazil". Einheimische und Touristen stehen hier Schlange, um die berühmten Käsebällchen oder Steakgerichte zu probieren. Reservieren! (50 Pleasants Street Off Camden St., Tel. 475 03 04, www.saborbrazil.ie).



Schön zum Ausruhen nach dem Shoppen in den großen Kaufhäusern der Fußgängerzonen: "The Church" – Bar, Restaurant und Nachtclub unter einem ehemaligen Kirchendach (Mary Street/ Ecke Jervis Street, Tel. 828 01 02, www.thechurch.ie).



Für den kleinen Hunger zwischendurch eignet sich das "Green Nineteen": regionale Bio-Produkte, leckere Burger und frische Drinks bei Chill-out-Musik (19 Camden Street Lower, Tel. 478 96 26, www.green19.ie).

Und was kaufen wir ein? Wolle und Schokolade

Das Einkaufszentrum Stephen's Green.

Elegant-coole Kleider, Mäntel und Jacken zu erschwinglichen Preisen von einer der bekanntesten irischen Designerinnen gibt es bei "Helen McAlinden" (22 South William Street).



"Project 51". Accessoires, Mode und Geschenke (51 South William Street).



Der Feinkostmarkt „Fallon & Byrne“ ist ein Einkaufsparadies für Feinschmecker — Kleinigkeiten essen kann man auch. Lässige Atmosphäre (11—17 Exchequer Street, www.fallonandbyrne.com).



"Butlers Chocolate". Unbedingt eine Sünde wert: feinste Pralinen und Schokolade in mehreren Geschäften in der Stadt, zum Beispiel in der Chatham Street mit kleiner Kaffeetrink-Ecke (www.butlerschocolates.com).



Handarbeits-Fans finden Garne in bester Qualität und Farbe bei "This Is Knit" (Powerscourt Townhouse Centre, 1. Stock, South William St., www.thisisknit.ie).



Viele ausgefallene Vintage-Klamotten kaufen wir bei "The Harlequin". Auswahl auf drei Etagen. Schön zum Stöbern und gut gegen Nordwind (13 Castle Market, www.theharlequinvintage.com).



Alle, die Größeres vorhaben, verbringen einen ausgedehnten Shopping-Nachmittag im Einkaufszentrum "Stephen's Green" (Stephens Green West, Dublin 2, www.stephensgreen.com).

Let's dance!

Seit Jahrzehnten beliebt: die "Temple Bar".

Wer Live-Musik hören möchte, macht sich auf den Weg in die Camden und die Richmond Street, abends ist es in der Kultkneipe „The Bernard Shaw“ immer voll (12 South Richmond St., Tel. 681 50 00).



Die "Temple Bar" ist seit 1840 ein berühmter Pub (47 Temple Bar, Tel. 672 52 86, www.thetemplebarpub.com).



Bei der Tour "The Musical Pub Crawl" ziehen zwei Musiker mit Gästen durch drei authentische Pubs und spielen irische Musik. Toll für Alleinreisende, die gern mit anderen einen Abend in Dublins Pubs verbringen möchten (13 Euro, zu buchen bei: Discover Ireland Centre, Tel. 475 33 13, www.discoverdublin.ie).

Nicht verpassen: Festival und Ausflüge

Fischer-Romantik auf der Halbinsel Howth.

"Fringe Festival": Theater, Tanz, Comedy und Musik vom 7. bis 22. September (www.fringefest.com).



Lust auf einen Spaziergang? Pat Liddy hat sich auf Stadttouren zu Fuß spezialisiert, die zu versteckten Sehenswuürdigkeiten führen. Pro Person ca. 10 Euro (59 Upper O’Connell Street, www.walkingtours.ie).



So viel Zeit muss sein: Um die größte Kirche Irlands, Saint Patrick’s Cathedral zu besuchen. Zur Messe ist der Eintritt frei, sonst 5,50 Euro (21 Saint Patrick’s Close, www.stpatrickscathedral.ie) und um durch den Park "St. Stephen’s Green" zu schlendern; am nördlichen Ende stellen Künstler ihre Bilder aus.



Am letzten Tag einen Ausflug auf die Halbinsel Howth machen, im Lokal „Aqua“ frischen Fisch essen und dabei Robben im Meer beobachten (West Pier, Tel. 832 06 90).



Mehr Infos für unterwegs : www.visitdublin.com

Ihre Tipps

Kennen Sie auch gute Adressen in Dublin? Teilen und austauschen geht im BRIGITTE-Forum.