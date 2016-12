Top 30: Die schönsten Hoteltipps unserer Leserinnen!

Hoteltipp von Martina: "Das Hotel liegt abgeschnitten in einer kleinen Bucht und ist nur per Boot erreichbar. Es besteht aus 13 kleinen Bungalows, die sich wunderbar in den Dschungel integrieren und über hölzerne Treppen verbunden sind. Die Bungalows haben einen rustikalen, luxuriösen Charme. Von der Freiluftdusche aus kann man die Affen beobachten, die durch den Dschungel turnen.



In den zwei Restaurants kann man sehr gut essen. Eines der Restaurants liegt auf dem Wasser - Essen unterm Sternenhimmel - einfach traumhaft!



Eine idealer Ort zum Entspannen, Schnorcheln und sich Verwöhnen lassen. Der kleine Spa mit Blick übers Meer bietet das volle Programm asiatischer Massagen.



Zielgruppe sind hauptsächlich Pärchen. Wir waren allerdings mit unseren Kindern (9 und 14 Jahre) da. Und die haben sich auch ohne Massenbespaßung eines Clubhotels sehr gut beschäftigt.



Erreichbar ist Tioman per Flugzeug z.B. in ca. 30 Minuten von Singapur oder per Fähre vom malaysischen Festland (z.B. Baumhaus/F ab ca. 120 Euro)."



Japamala Resort

Tioman Pahang

Darul Makmur

Malaysia Tel. 00609 419 7777