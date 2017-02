Nichts vergessen! Die Packliste für euren nächsten Urlaub

Mit vier Klicks wählt ihr aus, was ihr vorhabt: Urlaub mit den Kindern auf Mallorca? Wandern mit dem Liebsten in den Alpen? Städtereise mit den Mädels, Geschäftsreise nach Prag oder Backpacking in Thailand? Und schon erscheint eure persönliche Packliste, damit ihr nichts Wichtiges vergesst. Frohes Packen - und gute Reise!

Ob mit Rucksack oder Koffer, mit Kind oder Freundin, zur Weltreise, Städtereise oder zum Badeurlaub: Packen erfordert Zeit, Geduld und eine Menge Konzentration. Es sei denn, ihr habt unsere Packliste, die sich für jede Reise anpassen lässt.



Lesebrille oder doch lieber Schlafbrille? iPad oder Smartphone? Am besten alles einpacken! Mit der Packliste von BRIGITTE vergesst ihr garantiert nichts Wichtiges mehr.



Was ihr auf jeder Reise dabei haben solltet, weil man es vor Ort gar nicht oder nicht ohne Weiteres besorgen kann: die Police eurer Auslandskrankenversicherung (außerhalb Europas wichtig!), alle notwendigen Reisedokumente, Kreditkarte, Handy mit Ladekabel und eure Reiseapotheke.

Packliste für den Sommerurlaub - das sollte nie fehlen

Sonnencreme

Kopfbedeckung

Blasenpflaster

Mückenschutz

Packliste für die Städtereise - das sollte nie fehlen

Gemütliche Schuhe

Ausgeh-Outfit

Ohrstöpsel

Stadtplan / Google Maps

Packliste für die Klassenreise - das sollte nie fehlen

Schnuffeltuch / Kuscheltier (gegen Heimweh)

Krankenversichertenkarte

Impfpass

Kleiner Naschvorrat

