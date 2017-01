40 magische Orte, die ihr gesehen haben müsst!

Die alte Kaiser- und Geisha-Stadt Kyoto ist unvergleichlich. 14 ihrer Tempel und Schreine wurden zum Weltkulturerbe erklärt - sie sind so schön, dass es mir die Tränen in die Augen getrieben hat. Besonders wenn man in den frühen Morgenstunden kommt und die Tempel und Gärten noch beinahe menschenleer sind, ist die Atmosphäre wie aus einer anderen Welt. Ich kann mich nicht entscheiden, ob ich sie im Frühjahr zur Kirschblütenzeit, im Sommer, wenn alles grün ist, oder im Herbst, wenn das Laub rot leuchtet, am schönsten finde. Aber auf jeden Fall muss man sie gesehen haben.