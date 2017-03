Die schönsten Wellnesshotels in Deutschland

BRIGITTE-Redakteurinnen sind ausgeschwärmt, um Wellnesshotels in Deutschland zu testen. In kleinen, feinen Häusern haben sie gebadet, gegessen, geseufzt, geruht, genossen - und danach alles für euch aufgeschrieben.

Bei unseren Hoteltests ging es uns nicht so sehr um gigantische Spas oder ausgefeilte Wellness-Konzepte, hochdotierte Auszeichnungen oder Ayurveda-Kuren. Sondern viel mehr um individuelle Wellnesshotels, in denen man sich rundum wohlfühlen kann. Weil die Lage toll ist, das Essen besonders gut schmeckt oder die Luft nach Meer riecht. Klickt auf die Fähnchen, um das perfekte Wellnesshotel in Deutschland für euch zu finden!



Neu getestet: Das Strandhotel Glücksburg in Schleswig-Holstein

Worauf es uns bei einem Wellnesshotel ankommt

Bei unserer Auswahl der Wohlfühlhotels steht nicht der "Relax-Guide" im Fokus und auch nicht die Anzahl der "Lilien", mit denen die großen Wellnesshotels ausgezeichnet werden. Wir mögen auch keine anonymen Spa-Landschaften und konzentrieren uns viel mehr auf das, was viele Frauen besonders schätzen: Charme, Intimität und Persönlichkeit.



Wir haben das wunderbare "Kranzbach" auf einer einsamen, duftenden Bergwiese am Fuße der Zugspitze getestet, ein Strandhotel an der Ostsee und ein stilvolles Gutshaus in der Einsamkeit Mecklenburg-Vorpommerns, in dem ein Sternekoch die Gäste verpflegt. Und weil Sylt so gefragt ist, haben wir auf der Insel geich zwei Häuser ausprobiert. Schön war's!

Das beste Wellnesshotel Deutschlands mit kleinem Himmel

Aber auch, wenn die Wahl schwer fällt: Besonders ins Herz geschlossen haben wir das "Das Bleiche Resort & Spa" im Spreewald mit seinem hübschen Damen-Spa "Kleiner Himmel."

Wo auch immer ihr hinfahrt: In allen Wellnesshotels ist der Alltagsstress ganz schnell wie weggeblasen.

Wir wünschen gute Erholung bei eurem nächsten Kurzurlaub im Wellnesshotel!

Tipps für den Wellnessurlaub

Tipp: Ihr habt noch nie Wellnessurlaub gemacht und Berührungsängste in Sachen Wellness? Rhassoul, Softpack und Vinotherapie - noch nie gehört? Unser Wellness-Lexikon sorgt für schnellen Durchblick im Wellness-Dschungel.



Und falls ihr ein kleines Kind habt, euch aber trotzdem (oder gerade deswegen) nach einem Wellnessurlaub sehnt: Unser Kollege Udio Taubitz hat drei kinderfreundliche Häuser in Ostdeutschland mit Töchterchen Lisa ausprobiert. Und war sehr angetan.

