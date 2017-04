Uaah! Ist das der unheimlichste Pool der Welt?

Take a walk on the wild side ...

Würdet ihr euch trauen oder die Nerven verlieren? Der Sky Pool auf dem Market Square Tower in Houston, Texas ist zwar nicht bodenlos, fühlt sich aber so an: Das Glasboden-Becken hängt in gut 150 Metern Höhe über dem steinharten Asphalt!

Der Sky Pool krönt das 42. Stockwerk des neuen Appartement-Hauses "Market Square Tower". Das 20 Zentimeter dicke Plexiglas erweckt die Illusion, bodenlos über der Stadt zu schweben. Unheimlich! Doch dafür hat man im „Himmelspool“ das umwerfende Gefühl, gleichzeitig zu schwimmen und zu fliegen – das können nicht einmal die viel beneideten Vögel.

Um in den Genuss des aufregenden Pools zu kommen, muss man leider im Market Square Tower wohnen – oder Freunde dort haben. Die Mieten bewegen sich zwischen 2.000 und 15.000 US-Dollar im Monat.

In den Pool zu pinkeln, ist zwar ein absolutes No-Go. Aber wir können nicht garantieren, dass wir uns an dieses Verbot halten könnten, wenn wir mit wabbeligen Knien 150 Meter über der Straße durchs Wasser paddeln ...