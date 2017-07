Wohnen wie Trump? Das geht jetzt in Hamburg!

It’s amazing! It’s great! It’s huge!

Protziges Mobiliar in Gold, 100-Dollarscheine als Klopapier, ein goldener Fön, eine Zeitung namens „German Fake News“, ein Präsentkorb voller russischer Spezialitäten, eine Frau auf Knien und ganz viele Trump-Fotos: Das alles findet sich in der Trump-Suite, die das Hamburger Hotel "25hours Altes Hafenamt" anlässlich des G20-Gipfels am 6. und 7. Juli eingerichtet hat. Sie wurde dem Milliardärs-Appartement im New Yorker Trump Tower nachempfunden. Donald Trump würde vermutlich anerkennend nicken und schmettern: "It’s amazing! It’s great! It’s huge!"

Ein Kurzurlaub in Gold - für den Klimaschutz

Doch die Trump-Suite kann man nicht einfach buchen wie andere Hotelzimmer. Den Kurzurlaub in Gold kann man nur bei Ebay ersteigern. Der Meistbietende hat die einmalige Gelegenheit, vom 7. bis 9. Juli in der Trump-Suite zu wohnen.

Besonders schön: Der gesamte Erlös der Versteigerung geht an die Klimaschutzorganisation „Klima ohne Grenzen“.

Polizeisperren, Konvois und Hubschrauber hautnah

Das Hotel liegt in unmittelbarer Nähe der Elbphilharmonie, wo die angereisten Staatschefs (darunter auch Donald Trump) am Freitag ein Konzert besuchen werden. Dann wird das gesamte Gebiet zur Sicherheitszone.

Wer das Wochenende in der Trump-Suite ergattert, erlebt also nicht nur Pomp und Kitsch im Trump-Style, sondern auch Polizeisperren, Kontrollen und Staatskarossen-Konvois aus allernächster Nähe.

Die glücklichen Gäste bekommen aber natürlich auch ein präsidiales Frühstück, einen Willkommensdrink in der Bar und ein Abendessen im hoteleigenen orientalischen Restaurant „Neni“. Und am Ende nehmen sie unvergessliche Erinnerungen mit nach Hause.

Hier geht’s zur Ebay-Auktion: http://ebay.eu/2tHgGme