Ausmisten, entrümpeln, Ballast loswerden: Mit diesen Tricks klappt's!

Fixiere einen Termin

Alles mit der Ruhe und Schritt für Schritt. Lege einen Entrümplungstag fest, aber definiere klar, welchen Teil du dir vornimmst. Es reicht, wenn du dir für den Anfang nur den Kleiderschrank vornimmst und nicht gleich die ganze Wohnung auf den Kopf stellst.

Lege eine Belohnung fest

Entweder du belohnst andere, indem du ihnen deine aussortierten Sachen schenkst, oder du gönnst dir nach getaner Arbeit direkt ein Schnäppchen in deinem Lieblings-Kleiderladen. Motivation ist alles.



Miste alleine aus



Du bist groß und kannst selbst entscheiden, was du brauchst und was nicht. Lass dich nicht beeinflussen - weder von einer Freundin, noch von Musik. Denn wenn du (die falsche) Musik hörst, gehen manche Dinge aufgrund von emotionalen Stimmungsschwankungen zwar leichter von der Hand – aber du mistest am Ende die falschen Sachen aus.



Wenn, dann richtig



Hast du dir den Kleiderschrank vorgenommen? Dann erst einmal alles raus! Jetzt wird kein Auge zugedrückt. Jedes einzelne Teil sollte in die Hand genommen werden. Und dann heißt es nicht Abschied nehmen, sondern überlegen, was du behalten willst. Sei positiv gestimmt, das macht es einfacher.



Entrümpeln bedeutet nicht Umräumen. Manche Sachen müssen einfach weg! Bloß welche? Wir haben eine kleine Check-Liste für dich:



Alle Gegenstände, die du mehr als ein Jahr nicht benutzt hast, können bedenkenlos weg! Du hast sie bestimmt schon vergessen, also wirst du sie auch nicht vermissen!

Die sogenannte 80-20 Regel besagt, dass wir 20 Prozent unserer Sachen zu 80 Prozent unserer Zeit wirklich gebrauchen. Das bedeutet auch, dass uns 80 Prozent unnötiger Ballast blockiert. Also prüfe, welche Dinge zu welcher Kategorie gehören!

Du hast manches doppelt oder dreifach – behalte nur noch das, was auch noch in einem guten Zustand ist!

Ist etwas kaputt, dann wirst du es auch garantiert nicht mehr gebrauchen – weg damit!

Geschenke, die dir eh nicht gefallen, müssen nicht höflicherweise aufbewahrt werden.

Alles, was dir noch am Herzen liegt oder was du wirklich brauchst, sollte bleiben. Schließlich soll das Entrümpeln nicht wehtun, sondern du sollst von überflüssigem Ballast loslassen. Je weniger Krempel, desto weniger herrscht auch bei dir innerlich das Chaos. So macht Ausmisten schon fast Spaß, oder?

