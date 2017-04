Weg damit! Diese 7 Garten-Fehler solltest du unbedingt vermeiden

Pestizide sprühen



Ungewünschte Besucher im Garten hat niemand gerne. Um gegen sie vorzugehen, greifen wir gerne mal zu chemischen Mitteln. Doch damit schädigen wir den Boden, die Pflanzen, und letztlich auch uns. Die Gifte gelangen über den Boden ins Grundwasser. Besonders bei dem Inhaltsstoff Glyphosat ist Vorsicht geboten – der Wirkstoff gilt als krebserregend. Alternativ kann man Unkraut mit der Hand zupfen oder biologischen Pflanzenschutz verwenden.

Verschwenderisch mit Wasser umgehen



Pflanzen brauchen Wasser – keine Frage. Doch sie sollten auch nicht überwässert werden. Wer dennoch einen saftig grünen Rasen haben will, sollte Regenwasser nutzen. Außerdem sollte zur richtigen Zeit gegossen werden. Untersuchungen haben gezeigt, dass beispielsweise beim Rasensprenger 90 Prozent am Mittag direkt ungenutzt verdunstet. Daher sollte in den Morgen- und Abendstunden gewässert werden.

Billig-Pflanzen aussuchen



Preiswerte Baumarkt-Blumen sind oft fremde Arten und beinhalten bedenkliche Pestizide. Dadurch ist nicht nur die regionale Artenvielfalt gefährdet, sondern auch die Nutztierchen. Außerdem überleben stark behandelte Billig-Pflanzen nicht lange. Daher sollte zu heimischen Pflanzen gegriffen werden oder man unterstützt den lokalen Gärtner.



Gartenerde mit Torf verwenden



Unter diesem Fehler leidet nicht nur die Qualität des Gartenbodens, sondern Erde mit Torf ist auch noch schlecht für die Umwelt. Pflanzen und Kleintiere werden durch den Torf vernichtet. Daher sollte zu torffreier Blumenerde gegriffen werden.



Kunstdünger verwenden



Ohne Dünger gibt es meist keinen saftigen Rasen und keine prächtigen Blumen. Doch Finger weg von Kunstdünger. Er schadet mehr als er nutzt. Pflanzen werden anfälliger und langfristig macht man sich damit den Boden kaputt. Daher sollte man zu organischem Dünger wie Kompost oder Humus greifen.



Laubsauger benutzen



Ein Laubbläser oder -sauger ist laut und nervig - doch noch viel schlimmer: er verbraucht unnötige Energie. Außerdem frisst er alles, was ihm in den Weg kommt, auch nützliche Kleintiere. Daher sollte man nicht zu faul sein und zum Rechen greifen.



Vögel falsch füttern



Wer den Vögelchen mit Futter etwas Gutes tun möchte, sollte auch zum richtigen Futter und nicht zu billigen Meisenknödel greifen (sie müssen frei von Ambrosia sein). Außerdem sollten man darauf achten, dass man sich nur gut konzipierte Vogelhäuser zulegt. Hierbei darf das Futter nicht nass werden und die Vögel dürfen nicht im Futter herumlaufen können – und somit ihren Kot mitfressen.