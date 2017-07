Mit diesen Deko-Tipps wird deine Wohnung zum Urlaubsparadies ☀️

Kunstvoll gemusterte Fliesen haben in vielen Mittelmeerländern Tradition, sehen an der Wand so gut aus wie am Boden - und solch ein Spritzschutz aus mallorquinischen Keramikfliesen steht auch einer deutschen Einbauküche! Ähnliche Schönheiten z. B. bei www.tamega-shop.de (ab ca. 2 Euro).