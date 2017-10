Google Home oder Amazon Alexa: Welcher digitale Assistent ist besser?

Google Home kommt dem Gefühl, mit einem "lebendigen" Assistenten zu sprechen, deutlich näher als Alexa. Das System kann praktisch jede Frage beantworten und ausführen, einfach weil Google dahinter steckt. Doch wer das ganze Potenzial von Google Home ausschöpfen möchte, muss bereit sein, sein Leben zu offenbaren. Es ist natürlich toll, wenn Google Home von sich aus Bescheid sagt, dass der Urlaubsflieger sich verspätet, und einem Alternativen aufs Smartphone schickt, doch der Preis ist, dass man einem Unternehmen Unmengen von privaten Daten liefert.

Auch Amazon nutzt natürlich seine digitalen Assistenten, um Daten zu sammeln und Produkte zu verkaufen. Beide Assistenten arbeiten in erster Linie für ihre jeweiligen Hersteller (also Google oder Amazon). Wenn man damit grundsätzlich klarkommt, weiß man die Helfer in Hörweite schnell zu schätzen - und möchte nicht mehr auf sie verzichten!