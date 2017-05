Einrichtungs-No-Gos im Schlafzimmer - DAS törnt jeden Mann ab 👎🏼

Fotos vom Ex



Auch wenn ihr noch Freunde seid, wird sich dein neuer Lover nicht gerade geschmeichelt fühlen, wenn er einen Altar deines Ex in deinem Schlafzimmer vorfindet. Am besten hast du die Fotos auch noch so platziert, dass der arme Kerl deinen Ex angucken muss, während es zur Sache geht – das ist echt nicht cool!



Besser: Hübsche Bilder an deinen Wänden. Laut einer Studie lassen dich zum Beispiel kunstvolle Drucke viel attraktiver auf Männer wirken. Damit gehörst du zu den cleveren Frauen - und das kann die Kerle ganz schön heiß machen.



Extravagante Bettwäsche



Kein Typ will in einer Fotobettwäsche oder in Teddybär-Decken liegen (oder sogar noch schlimmer: in Fan-Bettwäsche der 'falschen' Mannschaft). Wähle lieber neutrale Designs und Farben. Das sorgt für wenig Irritation und lenkt nicht vom Wesentlichen ab.



Unzählige Kuscheltiere



Natürlich kann man auch noch im Erwachsenenalter Kuscheltiere besitzen, aber ein Mann schläft eher ungern in einem Pool von Plüsch-Kätzchen. Schließlich ist er jetzt an deiner Seite und du musst dich nicht mehr an deine flauschigen Gefährten halten. Am Ende fühlt der Mann sich noch von den ganzen Tieren beobachtet – das törnt garantiert die wenigsten an.



Prinzessinnen-Zimmer



Ein Himmelbett ist schön und gut, doch wenn dein ganzes Zimmer in Rosa erstrahlt, fühlt sich der Mann eher in einem Einhorn-Paradies als in einer Lusthöhle.



Nach Feng-Shui-Lehre ist es wichtig, dass sich in einem Schlafzimmer sowohl Yin als auch Yang wiederfinden, damit wir uns auch wirklich wohlfühlen. Daher ist die Kombination von maskulinen und femininen Einrichtungsstücken von Vorteil.