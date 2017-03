Das sind die schönsten Muttertagsgeschenke!

In Kooperation mit Danato

Mama ist die Beste! Spätestens zum Muttertag fällt den meisten Kindern ein, dass sie ihrer Mutter eine Freude bereiten wollen. Auch wenn es sich viele Mütter sicherlich nicht eingestehen wollen: Am Mama-Tag erwarten die meisten eine kleine Aufmerksamkeit von ihren Kindern. Aber womit überrascht man seine Mutter am besten? Was ist das perfekte Muttertagsgeschenk?

Muttertagsgeschenke: Das sind die Klassiker

Sind Ostergeschenke passende Muttertagsgeschenke? Ja, denn wenig überraschend gehören Blumen und Pralinen auch zu den beliebtesten Geschenken. Und wenn wir ganz ehrlich sind: Vor allem mit Blumen macht man nichts falsch. Ein bunter Strauß fordert wenig Kreativität, macht Mama glücklich – und man bekommt ihn an jeder Ecke (übrigens macht sich auch eine hübsche Vase dazu gut!)



Das ist besonders praktisch für all diejenigen, die mal wieder vergessen haben, wann der Tag der Tage eigentlich gefeiert wird (kleiner Tipp: Es ist immer der zweite Sonntag im Mai) und noch auf den letzten Drücker Muttertagsgeschenke suchen, damit sie nicht mit leeren Händen vor Mutters Tür stehen.



Neben Blumen gehört Schokolade in allen Varianten ebenfalls zu den Tops der Muttertagsgeschenke. Wichtig: Bei Schokolade und anderen Naschereien sollte man sich sehr sicher sein, was der Frau Mama schmeckt. Ansonsten ist es am Ende eine Aufmerksamkeit, die zwar nett gemeint ist, die aber sehr wahrscheinlich in der Schublade landet.

Muttertagsgeschenke: Worüber freut sich Mama?

Von Blumen und Pralinen mal abgesehen – über welches Muttertagsgeschenk freut sich Mama eigentlich wirklich? Die wohl einfachste Antwort auf diese Frage lautet: über ein Geschenkset aus Aufmerksamkeit und Zeit. Ihr habt eure Mutter oder eure Eltern schon länger nicht mehr besucht? Dann fahrt vorbei, überrascht sie mit ein paar Blumen (die müssen gar nicht teuer sein), bringt einen (selbstgebackenen) Kuchen (Hier gibt es Rezepte für den Muttertagskuchen) mit und nehmt euch einfach etwas Zeit. Gerade über den Besuch ihrer erwachsenen Kinder freuen sich Mamas besonders, vor allem, wenn man sich eher selten sieht. Hinsehen, zuhören, erzählen und einen schönen Tag oder Nachmittag miteinander verbringen. Diese Zuwendungen sind die besten Muttertagsgeschenke überhaupt!



Wer zu weit weg wohnt, sollte rechtzeitig vorher eine Muttertagskarte verschicken. Eine personalisierte, kleine Geste, die zeigt: Ich habe dich (und diesen Tag) nicht vergessen, denn du bist mir wichtig. Wer Zeit hat, ruft zusätzlich an.

Weitere Ideen für Muttertagsgeschenke

Wer weiß, dass der zweite Sonntag im Mai für seine Mutter sehr wichtig ist, packt Mama ins Auto und fährt mit ihr in ein nettes Café oder Restaurant. Für Mutter-Tochter-Duos eignet sich das Wochenende auch für einen entspannten Wellness-Ausflug, für den sonst vielleicht kaum Zeit ist. Andere Idee: ein Fotoshooting mit Mama organisieren – denn so ein gemeinsames Foto bleibt für immer bestehen – das perfekte, personalisierte Muttertagsgeschenk also!

Besonders cool ist es, wenn man das Foto anschließend zu einer Tasse, einem Fotokissen, einer Handyhülle, einem Windlicht oder einem Glasfoto, eventuell noch mit Gravur, verarbeiten lässt. Solche Geschenke fertigt zum Beispiel die Firma Personello an. Aber natürlich macht sich das Foto auch einfach in der Vitrine gut.

Muttertagsgeschenke zum Essen

Und hier noch ein paar kulinarische Muttertagsgeschenke: Unsere Rezepte zum Muttertag eignen sich, um eurer Mutter entweder ein leckeres Frühstück mit Pancakes und Co. zu zaubern oder das richtige Gebäck für den Kaffeetisch mitzubringen – inklusive Kuchen in Herzform. Darüber freut sich dann auch die ganze Familie!

Lies auch Muttertag: Ein Menü für Mama

Andere Genuss-Highlights können etwa feiner Tee – am besten in besonderen oder auch außergewöhnlichen Sorten – sein, oder Präsente aus dem Feinkost-Laden (z.B. delikate Wurstwaren mit einem passenden Glasschneidebrett dazu). Wenn man den kulinarischen Muttertagsgeschenken dann noch eine personalisierbare Note hinzufügt (etwa eine Geschenkkarte mit einem Schnappschuss aus dem letzten Urlaub oder ein Holzherz mit Gravur), ist das Geschenk lecker und individuell. By the way: Etwas Personalisierbares ist eigentlich IMMER eine gute Idee. Egal zu welchem Anlass!

Und bevor die Väter nun nervös werden: Natürlich machen wir uns nicht nur über Muttertagsgeschenke Gedanken – wir grübeln auch schon über Vatertagsgeschenke nach!

Muttertagsgeschenke in unserem Geschenkefinder

In unserem Geschenkefinder in Kooperation mit Danato findet ihr eine Vielzahl an tollen Ideen, mit denen ihr Mutti überraschen könnt. Ob Pralinen, Tee oder Blumen (auch für die Mutter des Partners): Von der Geschenkbox, über Personalisierbares, bis zur originellen Überraschung ist alles dabei. Und das Beste: Alle Geschenke könnt ihr direkt online bestellen! Viel Spaß beim Stöbern und Schenken!

Nicht nur zum Muttertag: Mutti zu JEDER Gelegenheit glücklich machen

Mama ist einfach die Beste! Daher mochten wir sie nicht nur zu ihrem Ehrentag liebevoll beschenken – sondern zu allen möglichen Anlässen. Das Problem: Zündende Ideen werden leider nur selten aus Zufall geboren – Parfüm, Schmuck oder Blumen gehören jedenfalls nicht dazu. Wir möchten eurer Kreativität auf die Sprünge helfen!

DIE eine Geschenkidee, mit der man bei allen Müttern richtig liegt, gibt es natürlich nicht. Gefragt sind vielmehr originelle Einfälle, die perfekt auf eure Mama abgestimmt sind. Entscheidend sind aber nicht nur die persönlichen Vorlieben der Mutter, sondern auch der Anlass für das Geschenk.

Welches Präsent für welchen Anlass?

Nicht nur der zweite Sonntag im Mai ist ein besonderes Anlass, sondern natürlich auch der Geburtstag und das Weihnachtsfest – verschiedene Anlässe verlangen auch nach verschiedenen Präsentideen. Mutti selbst ist in der Regel glücklicherweise ganz bescheiden und erwartet keine teuren Überraschungen. Was viel mehr zählt, ist die Mühe, die hinter dem Geschenk steckt. Grob könnt Ihr euch an folgenden Ratschlägen orientieren:

Geburtstag : Hier darf es gern ein etwas größeres Geschenk sein, für das ihr auch gern mit Papa, euren Geschwistern und anderen Verwandten zusammenlegen könnt. Erfüllt eurer Mama einen Herzenswunsch oder aber sucht nach Ideen, die mit ihren Interessen zu tun haben.

: Hier darf es gern ein etwas größeres Geschenk sein, für das ihr auch gern mit Papa, euren Geschwistern und anderen Verwandten zusammenlegen könnt. Erfüllt eurer Mama einen Herzenswunsch oder aber sucht nach Ideen, die mit ihren Interessen zu tun haben. Weihnachten: Kleinere Geschenke sind hier das Richtige, und zwar am besten mit persönlicher Note. Wenn ihr kreativ seid und etwa Scrapbooking, Nähen, Stricken und Co. zu euren Hobbys zählen, fällt euch das sicher leicht. Wenn nicht, sind auch personalisierbare Weihnachtsgeschenke, z.B. ein Schieferherz mit Spruch, eine gute Wahl. Generell ist eine liebevolle Botschaft bei Geschenken und die Tatsache, dass sie etwas Personalisierbares sind, wichtiger als ihr Preis.

Unser Rat: Dass ihr eurer Mama zuhört, dürfte selbstverständlich sein. Haltet dennoch ab sofort Augen und Ohren verstärkt offen – und macht euch zeitnah eine Notiz, wenn euch dabei ausgefallene Ideen für ein Geschenk kommen.

Ein paar Tipps: Geschenkideen für Mama aus verschiedenen Kategorien

Die Interessen von Mama zu kennen, ist bereits die halbe Miete. Dann steht nur noch die Frage im Raum, welche Geschenkidee der Mutter die meiste Freude bereiten würde. Wer redegewandt ist, findet dies im Gespräch heraus, aber auch ein heimlicher Blick in Schreibtischschublade, Küchen- oder Badezimmerschrank hilft ungemein. Auch Papa und Geschwister leisten sicher gern bei der Detektivarbeit Hilfestellung. Etwas Inspiration gefällig? Hier sind ein paar Anregungen: