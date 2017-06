5 Dinge, die ihr jeden Tag putzen oder waschen solltet

1. Geschirr

Dreckiges Geschirr sollte nicht lange in der Wohnung rumstehen. Also entweder abwaschen oder in die Spülmaschine räumen. Und auch dort nicht Tage lang vor sich hin gammeln lassen. Denn besonders im Sommer ist dreckiges Geschirr ein attraktiver Ort für Fruchtfliegen, Ameisen und Co., die sich an Obst- und anderen Essensresten erfreuen. Und hat man Fruchtfliegen erstmal in der Wohnung, lassen sie sich nur schwer vertreiben.

2. Toilette

Sicherlich muss die Toilette nicht jeden Tag tutti kompletti grundgereinigt werden. Einmal in der Woche reicht es aus, das Badezimmer zu putzen, wenn dort nicht Hochbetrieb herrscht. Aber die Toilette gehört zu den Orten, nun ja, die wir jeden Tag immer wieder aufsuchen. Heißt auch, dass Toilettenbrille (und darunter) gern öfter gereinigt werden darf. Und grundsätzlich gilt besonders für Toiletten: Verlasst sie so, wie ihr sie auch vorfinden möchtet!

3. Waschbecken

Gleiches gilt für Waschbecken - ob im Badezimmer oder die Spüle in der Küche. Denn in beiden Räumen wünschen wir uns hygienisch einwandfreie Bereiche. Vor allem in der Küche, weil wir dort mit Lebensmitteln zu tun haben. Putzt also zwischendurch mal durch, besonders wenn ihr mit rohem Fleisch hantiert habt. Im Badezimmer freuen wir uns über "Zahnpasta-Reste-freie-Zonen", liebe Mitbewohner.

4. Fußboden

Wir wollen euch jetzt keinesfalls auffordern, jeden Tag den Staubsauger rauszuholen oder den Wischmob zu schwingen. Es geht vielmehr darum, dass man einen Blick dafür behält, was sich so alles auf dem Fußboden sammelt und dort gern festtritt. Vor allem im Eingangsbereich (wenn es draußen wettertechnisch nicht so doll ist) und in der Küche trägt man immer mal wieder Sachen von draußen rein oder beim Gemüseschnippeln fällt was auf den Boden. Diese Sachen gleich aufheben, entsorgen oder wegputzen.

5. Bett

Das Bett fällt jetzt nicht in die Kategorie "Waschen oder putzen", aber es fühlt sich einfach viel besser an, wenn man abends in ein gemachtes Bett steigt und so zum gemütlichen Teil des Abends bzw. der Nacht übergeht.

