Mit diesem Trick wird deine Waschmaschine blitzsauber

So wird deine Waschmaschine blitzsauber

Du fragst dich, warum deine Waschmaschine müffelt, obwohl die Trommel blitzsauber aussieht? Das könnte daran liegen, dass sich mit jedem Waschgang Keime und Bakterien im Gerät ansammeln. Ein gutes Mittel gegen die Geruchsbildung sind Spülmaschinentabs. So funktioniert’s: Lege einfach zwei Geschirrspültabs in die Waschmaschine und lass sie einmal bei 60 Grad durchlaufen. Soll Wunder gegen hartnäckige Keime und Kalkablagerungen wirken. Falls Trick 17 nicht hilft, haben wir im Folgenden weitere Tipps für dich.

Was hilft gegen die Geruchsbildung?

Um eine Schimmelbildung in der Trommel und der Dichtung zu verhindern, empfiehlt es sich, die Tür nach jedem Waschgang offen zu lassen. So kann die Luft in der Waschmaschine besser zirkulieren. Hilfreich ist es auch, die Türdichtung von Zeit zu Zeit auszuwischen, denn hinter dem Gummiring sammelt sich Dreck an, der aus deiner Kleidung kommt. Übrigens: Je länger du mit der Säuberung des Dichtungsrings wartest, desto schwieriger wird die Angelegenheit.



Es versteht sich von selbst, trotzdem möchten wir diesen Tipp nicht unausgesprochen lassen: Sorg dafür, dass das Waschmittelfach immer sauber ist. Denn dieses kleine Fach schimmelt schneller, als man glaubt. Und so geht’s: Schrubb das herausgenommene Waschmittelfach einfach mit einer alten Zahnbürste und Haushaltsreiniger. Achte darauf, dass du das Fach nach dem Waschgang offen stehen lässt, damit es trocknen kann. Deine Wäsche wird es dir danken.



Wenn alles nichts hilft, solltest du dich an den Schutzfilter der Waschmaschine wagen. Durch Taschentücher, Münzen oder Haare kann das Flusensieb, wie es auch genannt wird, mit der Zeit verschmutzen. Die Keime, die sich hier ansammeln, können sich schnell in der Wäsche festsetzen – und das möchte schließlich niemand.