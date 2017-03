Warum wiegt ein Würfel Hefe eigentlich genau 42 Gramm?

Sie steht im Supermarkt meist in der Nähe der Butter, ist recht günstig, aber trotzdem ungemein wichtig für alle, die gerne backen: Frische Hefe gibt's im Supermarkt in Würfelform zu kaufen.

Ein Würfel Hefe reicht beim Backen für 500 Gramm bis 1 Kilogramm Mehl, er wird im Kühlschrank aufbewahrt. Doch hast du dir die Würfel mal genauer angesehen? Dann ist dir vielleicht aufgefallen, dass ein Würfel immer 42 Gramm wiegt - irgendwie ein komisches Maß, oder?

Aber dieses krumme Gewicht hat einen Grund - das Maß ist nämlich historisch gewachsen. Früher, als es die Hefe noch nicht im Supermarkt gab, hat man seine Hefe direkt beim Bäcker bekommen.

Der Bäcker hatte allerdings größere Blöcke in Einheiten von einem Pfund (also 500 Gramm). Für den Hausgebrauch war das natürlich zu viel - damit die Kunden mit etwa einem Kilo Mehl backen konnten, hat der Bäcker den Block also so oft geteilt, bis er 12 gleich große Stücke hatte.

Diese 12 Stücke hatten jeweils ein Gewicht von 42 Gramm (oder wenn man ganz präzise ist: 41,66 Gramm). Das Maß und die Art der Zubereitung haben sich bis heute durchgesetzt - auch, wenn es heute längst keine 500-Gramm-Blöcke Hefe gibt, von denen der Bäcker etwas abschneidet …