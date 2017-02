Spinne mit Staubsauger aufsaugen: DAS passiert wirklich!

Die Angst vor Spinnen, eine wirklich weitverbreitete Phobie - oder nennen wir es zumindest Ekel! Die achtbeinigen, manchmal haarigen kleinen Viecher jagen vielen Frauen einen großen Schrecken ein. Bevor sich die Spinne jedoch in unserem Bett versteckt und wir nicht wissen, wo sie sonst noch überall hingelangt, ist der Griff zum Staubsauger meist reine Notwehr. Doch überleben es Spinnen eigentlich, wenn man sie eingesaugt hat?

Mädels, ihr könnt jetzt erstmal durchatmen!

"Spinnen werden - je nach Staubsaugermodell - mit bis zu 140 km/h von der Bodendüse aufgesaugt und durch den Schlauch geschleudert. Da der Schlauch einige Biegungen hat, knallen sie mit voller Wucht links und rechts gegen die Wände. Im Allgemeinen landen sie also gleich tot im Staubbeutel", so die Expertin Reinhild Portmann gegenüber 'Süddeutsche Zeitung Magazin'. Puh, das hört sich ganz schön brutal an, doch zumindest können wir beruhigt zu Bett, oder? Na ja, nicht ganz!



Freut euch nicht zu früh!

Denn: Je kleiner die Spinnen, umso größer deren Überlebenschancen. Theoretisch können die kleinen Spinnen also wieder herauskrabbeln. Doch bislang gibt es keine Untersuchungen darüber, wie oft das passieren kann. Also denken wir positiv und halten uns an der ersten Aussage fest. Denn die klingt doch etwas beruhigender!