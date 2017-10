Ikea-Neuheit: Jetzt gibt es Möbel für Hunde und Katzen!

Was steckt genau dahinter?

Weltweit ist das schwedische Möbelhaus schwer begehrt. Mal ehrlich – wir haben doch wenigstens ein Teil von Ikea, oder? Doch jetzt sind auch alle Tierfans im Glück. Bald kommt die neue Ikea Kollektion 'LURVIG' auf den Markt – die so viel wie 'haarig' bedeutet. Das Besondere: Die neuen Sofas, Kissen und Betten von Ikea sind speziell für unsere Hunde und Katzen gemacht.



Ein Beitrag geteilt von IKEA JAPAN (@ikeajapan) am 6. Okt 2017 um 3:16 Uhr

Ab wann kann ich die Möbel kaufen?

Wer jetzt direkt zu Ikea rennt, den müssen wir leiden enttäuschen. Die neue Kollektion für unsere Vierbeiner gibt es derzeit noch nicht in ganz Europa. Aktuell kommen die Möbel in den USA, Kanada, Japan, Frankreich und Portugal in die Filialen. Die Kollektion umfasst rund 50 Stücke. So gibt es beispielsweise Körbchen ab 25 Euro, Kratzmatten für 4,99 Euro, Näpfe für 3,99 Euro und Kissen ab 5,99 Euro.

Aber keine Panik! In Deutschland soll es dann im März 2018 soweit sein. Mal sehen, wie sie bei uns ankommen. Sobald es mehr Infos gibt, erfahrt ihr das natürlich bei uns. Hier ein kleiner Vorgeschmack:



Ein Beitrag geteilt von Expressen (@expressen) am 9. Okt 2017 um 12:06 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Renren & Yuta & Leo ✨ (@renren_king_cat) am 9. Okt 2017 um 19:24 Uhr

Ein von @lifeisbetterwithbrussels geteilter Beitrag am 9. Okt 2017 um 10:51 Uhr