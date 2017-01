Diese Ikea-Möbel sehen aus wie teure Designer-Stücke!

Ikea-Möbel sind dafür bekannt, dass wir damit unser Zuhause modern und günstig einrichten können. Im neuen Jahr hat das schwedische Möbelhaus so einige Produkte, dir wir besonders herausheben wollen, denn: Kein Scherz, sie sehen wirklich aus wie Designer-Stücke.

Schaukelstuhl

Es braucht nicht viel, um seine vier Wände bisschen aufzupeppen. Der Schaukelstuhl "Grönadal" ist ein ganz besonderer Hingucker. Hier ist Geflochtenes mit Holz kombiniert und zusätzlich bilden die Stahlrahmen einen interessanten Kontrast. Für 149 Euro wäre der naturfarbene Stuhl wirklich ein besonderes Highlight in deiner Wohnung.

Tabletttisch

2017 sind matte Stahltische total im Trend. Besonders die raue Struktur des "Svärtan"-Tabletttischs macht ihn neben dem orientalischen Look zu einem Designer-Stück. Schon für 49,99 Euro ist der Beistelltisch erhältlich.

Rattan-Stuhl

Hier ist wirklich jedes Exemplar ein Einzelstück. Der "Älmsta"-Stuhl ist nämlich Handarbeit. Wer nicht so gerne einen Schaukelstuhl mag, der wird sich an diesem Rattan-Stuhl aus Naturmaterial erfreuen. Das geflochtene Muster hat etwas Verspieltes und für 89 Euro erhält man ein wahres Unikat.

Dekoschale

Du möchtest keine neuen Möbel, sondern viel lieber Deko? Kein Problem! Die "Svärtan"-Dekoschale macht wirklich was her! Mit kleinen Blümchen oder Dekobällen gefüllt kannst du dein Zuhause dekorativ aufwerten. Die Aluminium-Schale mit der rauen Oberfläche bringt ein bisschen indisches Flair in deine Wohnung. Für 29,99 Euro ist sie pro Stück erhältlich.

Tischleuchte

Alle lieben Vintage-Möbel! Und diese Messing-Lampe ist so was von Vintage. Die "Arstid"-Tischleuchte sorgt mit ihrem Stoffschirm für gestreutes und gemütliches Licht und besonders der matte, goldene Fuß macht die Lampe zu einem echten Schmuckstück. Während Designer-Leuchten unendlich teuer sind, bietet Ikea diese für 19,99 Euro an.