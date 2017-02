Mit diesen 5 Tricks sieht deine Wohnung gleich viel größer und heller aus!

Natürlich hätten wir alle am liebsten eine große, helle und luftige Wohnung. Der ein oder andere würde vielleicht sogar alles für eine Altbauwohnung mit Stuck an den Decken tun. Doch es gibt so einige clevere Tricks, die deine Wohnung deutlich heller, größer und freundlicher wirken lassen.

1. Vorhänge richtig platzieren

Lasst viel Raum zwischen den Fenstern und der Gardinenstange. Wählt vor allem eine Stange die extralang ist und dementsprechend lange Vorhänge. Nicht nur, dass das luftige Platzieren die Decke höher wirken lässt, sondern die Gardinen bilden auch einen Rahmen um das Fenster und verdecken sie nicht – dementsprechend ist es auch heller in der Wohnung.





2. Keine oder kleine Teppiche kaufen

Ohne Teppich wirkt dein kleiner Raum gleich viel größer. Und manchmal sind der schöne Holzboden und die eleganten Fliesen es auch wert, sie nicht zu verstecken. Wenn du jedoch der Gemütlichkeit halber nicht auf einen Teppich verzichten möchtest, dann kaufe dir zumindest nur einen kleinen.





3. Mehrere Lichtquellen schaffen

Anstatt einer großen Lampe von der Decke, sollte auf mehrere Lichtquellen zurückgegriffen werden. Schaffe in einem Raum mehrere Inseln, von denen jeweils warmes, gemütliches Licht leuchtet. Dadurch wirkt der Raum nicht nur freundlicher, sondern auch größer.

4. Mehr Spiegel anbringen

So kannst du ganz einfach dein Auge austricksen und deinen kleinen Raum größer schummeln. Ob ein großer Spiegel oder mehrere kleinere, damit schaffst du die Illusion von Größe auf ziemlich einfache Art und Weise.





5. Decke in Creme streichen

Hättest du nicht gedacht? Tja, Weiß lässt den Raum eher kalt wirken und vor allem senkt es optisch die Zimmerdecke, während Creme an den Altbau-Look erinnert und die Illusion von höheren Decken geschaffen wird.

