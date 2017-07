Très Chic! Pariser Metro-Fliesen sind DER Mega-Trend für dein Zuhause

Fliesen als Lieblingselement in der Wohnung? Oh JA, diese schon! Metro-Fliesen haben den Weg aus alten Pariser U-Bahn-Stationen in Küche und Badezimmer gefunden. In strahlendem Weiß gehalten, sind sie zwar minimalistisch, aber dennoch ein Hingucker.

Der Raum wirkt heller

Der große Vorteil bei den Metro-Fliesen: Sie reflektieren viel Licht. Das ist übrigens auch der Grund, warum sie in Metro-Stationen zum Einsatz kamen. Die elektrischen Lampen waren früher schwach – hier konnten die hellen Fliesen Abhilfe leisten und die Fahrgäste mussten nicht im Dunklen warten.

Hübsch und pflegeleicht

Der Underground-Look sieht nicht nur gut aus, sondern ist auch ziemlich pflegeleicht. Einfach abwaschen, fertig!

Eine hübsche Ergänzung zu Holz

Besonders schön: der Hell-Dunkel-Kontrast

Aber natürlich gibt es die Fliesen auch in farbig