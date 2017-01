Neu bei Ikea: Diese Stücke könnt ihr ab Februar 2017 kaufen!

Wer es sich abends gerne so richtig gemütlich macht, der kommt an diesem Sessel ab Februar nicht vorbei. Die kuschelweiche Sessel-Hocker-Kombination aus der FÄRLÖV-Serie wird in beige und weiß erhältlich sein und bietet im Innenleben des Hockers praktischen Stauraum. Bei euch geht öfter mal was daneben? Kein Problem! Alle Stoffbezüge könnt ihr problemlos in eure Waschmaschine verbannen.