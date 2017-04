Osterdeko selbst gemacht: Wunderschöne Ideen zum Basteln

Tolle Osterdeko: Selbst gemacht? Na klar!

Osterdekoration muss nicht teuer sein: Vieles kann man mit wenig Aufwand zu Hause selber machen - mit tollen Effekten und jeder Menge "Ohhh's" und "Ahhh's". Toller Nebeneffekt: Selbstgemachte Osterdeko lässt auch viel Raum für Kreativität und schöne Bastelstunden mit der ganzen Familie. So zaubert ihr im Handumdrehen eine festliche Stimmung, die die Vorfreude auf Ostern noch anheizt.

Osterdeko selber machen: Das kann jeder!

Vorkenntnisse sind für die DIY-Osterdeko in der Regel nicht erforderlich und viele der benötigten Materialien habt ihr ohnehin schon zu Hause - oder ihr könnt sie ganz einfach günstig kaufen. Wusstet ihr zum Beispiel, dass ihr mit Eierschalen wahre Bastelwunder vollbringen könnt?

Wir zeigen euch jede Menge kreative Bastelideen, die eure Ostertischdeko kreativ befeuern, und einfache Anleitungen, mit denen ihr eure Osterdekoration selber basteln könnt.

Auf die Plätze, fertig - Osterdeko basteln!

Los geht's ganz klassisch mit Eier färben und dem obligatorischen Eier bemalen, aber natürlich basteln wir auch den Osterkranz selbst, schmücken den Osterstrauß, basteln Osternester und stellen eine kreative Tischdeko zusammen. Fortgeschrittene Bastelprofis können mit unseren Ideen aber sogar Osterhasen oder Eierwärmer nähen. Und natürlich kommen auch die Osterdeko-Trends nicht zu kurz. Wir haben uns bei Pinterest umgeschaut und wollten wissen, was in diesem Jahr zur Osterzeit angesagt ist. Dabei ist uns zum Beispiel der neue Trend Handlettering für Ostereier aufgefallen. Das ist schon etwas für Fortgeschrittene, lässt sich aber auf jeden Fall erlernen.

Neugierig? Dann los, lasst uns Osterdeko basteln!

Bastelideen für selbstgemachte Osterdeko

Schönfärberei: Ostereier gestalten

Ostern lässt grüßen! Einfach selbst klebende Buchstaben (aus dem Papierwarenladen) auf die Schalen kleben, die Eier in Pastellfarben einfärben und Buchstaben wieder abziehen. Als stilechter Rahmen dient eine simple Eierpappe, farblich passend bemalt.

Hier gibt es noch mehr Tipps fürs Eier färben.

Frühlingsboten: Blumendeko für frühlingshafte Osterdeko

Nach dem langen Winter sind die ersten Blüten echte Blickfänger, die jede Ostertafel schmücken. Hyazinthen, Tulpen und Narzissen drängen sich als selbst gebundene Ostersträuße in verschiedenen alten Krügen, die ihr zum Beispiel auf Flohmärkten findet. Haucht ihnen neues Leben ein und freut euch an einer Osterdeko, die ihr selbst gemacht habt.

Glanzpunkte: Ostereier als Hingucker

Bunt schimmernde Pailletten machen diese Eier (ca. 7,5 cm lang) zu einem auffälligen Schmuck im selbst gebundenen Osterstrauß.

Statt Platzkarten: Osterdeko aus Blumen

Aus festem Papier ein Ei ausschneiden, mit zwei Schlitzen versehen und eine Frühlingsblume durchstecken - fertig ist die österliche Tischdeko. Und wer auf einer festen Sitzordnung besteht, kann mit Goldstift die Namen aufmalen.

Langohren: Osterhasen nähen

Diese Osterdeko ist im Nu selbst genäht sind diese 26 cm großen Häschen aus Baumwollstoff.

Anleitung: Auf einem Kopierer die Zeichnung auf 27 cm Höhe vergrößern und ausschneiden. Dieses Schnittteil doppelt aus gestreiftem oder kariertem Baumwollstoff (Stoff rechts auf rechts aufeinander legen) mit 6 mm breiter Nahtzugabe zuschneiden, den Fadenlauf beachten.

Mit kleinen Stichen rundherum die Naht steppen, dabei einen Schlitz zum Wenden und Füllen des Hasens offen lassen. Das Teil wenden, mit Füllwatte ausstopfen und den Schlitz zunähen. Mit Perlgarn ein Gesicht auf den Hasen sticken, die Augen im Knötchenstich, die Barthaare und die kleine Nase im Spannstich.

Auf den Geschmack gekommen? Dann zeigen wir euch hier, wie ihr süße Vögelchen als Osterdeko näht.

Hasenkissen: Frische Dekoideen für euer Zuhause

Silberblick Herr und Frau Hase haben hier Platz genommen. Sie werden aus Leinen selbst genäht. Für den ausdrucksvollen Blick sorgen Perlmuttknöpfe als Augen. Vase: DasLagerhaus; rechteckiges Kissen: Glockengiesser Collection; Schokoeier: Lindt.

Anleitung Auf die gewünschte Größe die Zeichnung auf einem Kopierer vergrößern, die gerade Linie für das kleine Kissen auf 27 cm, für das große auf 34 cm. Den Hasen aus doppelt gelegtem (rechts auf rechts) Leinenstoff in Naturfarbe oder Weiß, mit rundherum 1 cm Nahtzugabe zuschneiden, Fadenlauf beachten. Auf beiden linken Stoffseiten alle spitzen Winkel der zu steppenden Linie mit aufbügelbarer Vlieseline (Freudenberg Vliesstoffe) verstärken.

Die Teile rundherum zusammensteppen, dabei einen Schlitz zum Wenden und Füllen offen lassen. An den spitzen Winkeln die Nahtzugabe bis an die Steppnaht einschneiden. Das Teil wenden. Den Hasen mit Füllwatte (Kaufhaus) fest ausstopfen und den Schlitz mit der Hand zunähen. Für die Augen zwei weiße Perlmuttknöpfe (Ø ca. 16 mm) auf jeden Hasenkopf nähen, dabei durch den Kopf durchstechen und den Faden etwas anziehen.

Osterhasen-Karte als Einladung verschicken

Ohren auf! Ein Hase aus Papier bittet zu Tisch. Ihr könnt auf ihm auch Ostergrüße verschicken oder ihn als Platzkarte einsetzen. Anleitung: Ihr braucht dünnes Tonpapier in drei verschiedenen Farben, zum Beispiel in Weiß, Grün und Braun, sowie Kleber. Die Zeichnung auf einem Kopierer auf 16,5 cm Höhe vergrößern.

Das Tonpapier in jeder Farbe zur Hälfte in den Bruch falten. Die Zeichnung an der gestrichelten Linie an den Bruch legen. Jeweils eine Hasengröße mit Kopierpapier auf eine Farbe Tonpapier übertragen und jede Hasengröße doppelt mit einem Cutter so ausschneiden, dass die Pfoten (bei den beiden größeren Hasen auch der Kopf) zusammenhängen, wenn man die zugeschnittenen Hasen im Bruch auseinander faltet. Nun die drei Hasen (jeweils Klein auf Groß, Bruch auf Bruch) aufeinander kleben. Dann die Karte z. B. mit einer Brunch-Einladung beschriften.

Bedruckte Servietten mit Hasenmotiven selber machen

Klare Linie Mit Textilmalfarbe wird das feine Hasenmotiv auf Servietten einfach aufgestempelt. Zum Bestellen: Eine 45 x 45 cm große weiße Leinenserviette kostet 9,50 Euro, Studio 39 - Butzer. Der ca. 10 x 14 cm große Hasenstempel kostet 16,90 Euro, Stempel Art; Salz- und Pfefferstreuer: Villeroy & Boch; Eierbecher: Mahafaly; Teller: Wedgwood.

Anleitung: Ihr braucht weiße Leinenservietten, einen Stempel mit Hasenmotiv und Textilmalfarbe (Marabu) in Grün oder Braun. Die Farbe mit einem Pinsel auf Plastikfolie verstreichen, wie beim Stempelkissen den Stempel darauf drücken und die Stempelfläche gleichmäßig befeuchten. Den Stempel in eine Servietten-Ecke drucken und die Farbe nach der Gebrauchsanweisung waschfest machen.

Eierwärmer mit Hasenohren selber nähen

Damit die Frühstückseier nicht so schnell kalt werden, bekommen sie Mützen aufgesetzt. Die Eierwärmer, das ganze Jahr über eine ebenso praktische wie originelle Tisch-Deko, werden selbst genäht. Eierbecher (von links): Rosenthal (2), Fürstenberg, Arzberg; Tablett: Villeroy & Boch.

Anleitung: Auf einem Kopierer die Zeichnung auf 26 cm Höhe vergrößern. Dann haben alle Schnittteile für die drei verschiedenen Eierwärmer (Huhn = grüne Linie, mit Spitze = braune Linie, mit Ohren = orangerote Linie) die richtige Größe. Für den Huhn-Eierwärmer Filz in einer gewünschten Farbe doppelt legen, mit Schneiderkopierpapier (helles für dunklen Filz und umgekehrt) den Schnitt aufzeichnen und innerhalb des Huhnes knapp neben der Linie den doppelten Filz zusammensteppen.

Die gerade Schnittkante bleibt offen. Das Huhn an der Linie ausschneiden und auf beide Seiten des Kopfes eine kleine Perle als Auge aufnähen. Für den Eierwärmer mit Spitze das Schnittteil 3-mal ohne Nahtzugabe aus Filz in einer gewünschten Farbe zuschneiden und die Teile an den geschwungenen Kanten knappkantig zusammensteppen. Für den Eierwärmer mit Ohren den Schnitt 2-mal mit 5 mm Nahtzugabe zuschneiden (Fadenlauf beachten) und jeweils auf die linke Stoffseite aufbügelbares Volumenvlies (Freudenberg Vliesstoffe) aufbügeln. Die einzelnen Teile eventuell nach Stoffmuster oder eigener Fantasie durchsteppen, danach rechts auf rechts aufeinander legen und rundherum zusammensteppen. Dabei an der großen Rundung einen Schlitz zum Wenden offen lassen. Das Teil wenden, den Schlitz mit der Hand zunähen und die breite Rundung bis an die gestrichelte Linie (im Schnitt eingezeichnet) nach innen in den Eierwärmer stülpen.

Ihr habt noch nicht genug? Dann geht's hier weiter mit Anleitungen fürs Osterbasteln.

Osterdekoration selber machen: Mehr Ideen

Gut, dass es so viele schicke Osterideen zum Selbermachen bei Pinterest gibt. Wir zeigen euch hier die schönsten:

Häschen-Girlande zu Ostern selber machen

Dank einer detaillierten Anleitung von Danielle (Dandee Designs) für hellobee.com, kann sich wirklich jeder diese bezaubernde Häschen-Girlande basteln!

Natürlich gefärbte Ostereier

Öko-Ostern: Das Living-Magazin "Better Homes and Gardens" färbt seine Ostereier dieses Jahr mit natürlichen Zutaten, wie z.B. Traubensaft, Karotten oder Blaubeeren.

Osterhäschen selber basteln

Kuschelig: Die niedlichen Häschen aus Garn und Styropor sind das perfekte Projekt für einen Oster-Bastel-Tag mit Kindern. Die Anleitung findet ihr bei allfreekidscraft.com.

Servietten-Osterhasen falten

Servietten-Osterhasen in Pastellfarben oder mit einem schönen Muster darauf sehen besonders schön aus. Melanie von meinegruenewiese.blogspot.de zeigt, wie man die Serviettenhasen faltet.

Osterhasen selber häkeln

Für alle Häkel-Hasen unter den Osterfans: Die Applikationen sind im Handumdrehen gehäkelt und können zu Broschen, Aufnähern oder einfach als Glas-Deko weiterverarbeitet werden. Auf weaverbirdie.blogspot.com.es lernt ihr, wie man die Hasen häkelt.

Osteranhänger selber basteln

Die Vintage-Oster-Anhänger von wingsofwhimsy.wordpress.com sind superleicht zu basteln: Einfach ein Bild aussuchen und auf Fotopapier ausdrucken, auf Pappe (z.B. Cornflakes-Boxen) aufkleben und die Löcher ausstanzen. Schon kann man die süßen Bildchen überall zu Hause aufhängen!

Selbst gemachte Oster-Girlande

Was man mit einem alten Buch und etwas gemustertem Bastelpapier alles zaubern kann! Zum Beispiel diese tolle Oster-Wimpelgirlande von simpleasthatblog.com

Ostereier kreativ einfärben

Facettenreich: Warum nicht mal die Ostereier in nur einer Farbe und dafür in verschiedenen Nuancen einfärben? "Country Living" hat es ausprobiert.

Ostereier mal anders selbst bemalen

Die Bloggerin und Künstlerin Alisa Burke hat ihren Eiern mit verschiedenen Stiften und Utensilien viele kreative Anstriche verpasst. Erstaunlich, wie besonders die Eier dank Q-Tips und etwas Farbe aussehen können!

Selbst gebastelte Hasenbecher

Die Tierbecher sind schnell gebastelt und passen perfekt auf jede Kinderparty mit Osterthema! Anna von "The Imagination Tree" erklärt auf ihrem Blog, wie man aus einfachen Bechern Häschen-Becher macht.

Stofftiere aus Resten selber nähen

Dank diesem süßen Kuscheltier sind die Stoffreste, die man die letzten Jahre im Schrank aufbewahrt hat, doch nochmal zu etwas gut! Kim von "Seven Thirty Three" kam auf diese Idee und zeigt euch hier, wie es geht: Zur Anleitung.

Süße Eier-Figuren basteln

Anstatt die Eier nur bunt einzufärben, kann man sie auch in coole Charaktere wie einen Piraten oder einen Ritter verwandeln! Nosolobebes.com hat noch drei andere Ideen für ausgefallene Eier in ihre Liste gepackt: Zur Liste.

Ostereier pimpen: Kreative Ideen

Ob mit Spitze, Tafelfarbe oder Stickgarn: Diese Liste zeigt noch 40 weitere kreative Möglichkeiten, Eier aufzustylen. Zur Liste von Brit + Co.

Osterbilder für selbst gemachte Ostergeschenke

Bloggerin Kristyn von "Lil' Luna" hat 40 Bilder zum Ausdrucken zusammengestellt, die als Poster oder für Verpackungen und Geschenke genutzt werden können.

Stoff-Karotten selber nähen

Die Karotten aus Stoff von "Fine Craft Guild" sehen wunderschön auf einem gedeckten Ostertisch aus! Man kann sie aber auch mit Süßigkeiten füllen und verschenken.

Lunch-Box für Ostern gestalten

Die "Bunny-Box" von Martha Stewart verschönert die Sandwiches der Kinder oder dient als Verpackung für süße Geschenke wie Kuchen und Süßigkeiten. Dank der praktischen Vorlage muss man die Form nur ausdrucken, ausschneiden und falten!

Basteln für Ostern mit Martha Stewart

Eine klassische Osterdeko mit ausgeblasenen Eiern, die von Martha Stewart in einen Glasbehälter gefüllt wurden.

Oster-Rucksack selber nähen

Hungriger Hase: Aus toll gemusterten Stoffen und einem Reißverschluss hat Ashley Hackshaw so einen coolen Rucksack gezaubert. Nicht nur für Kinder geeignet!