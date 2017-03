Die blaue Ikea-Tasche bekommt zwei Design-Upgrades!

Viele von uns kennen und schätzen das schon fast kultige schwedische Möbelhaus mit all seinen Facetten. Zu den Klassikern gehören das bekannte „Billy“-Regal oder die traditionelle gelbe Ikea-Tasche, die man immer am Eingang auf einem großen Stapel liegen sieht. Wer also keine Lust auf einen Einkaufswagen hat oder nur ein paar Teile shoppen möchte, kann sich direkt eine mitnehmen. Bei wem der Trennungsschmerz an der Kasse zu groß ist, tauscht die gelbe gegen eine blaue Tasche, die man kaufen und mit nach Hause nehmen kann.



Aus der kultigen blauen Tasche, die viele Menschen als Wäschekorb oder für andere Gelegenheiten zweckentfremden, könnte jetzt ein echtes Designteil werden. Denn Ikea hat sich mit dem dänischen Designhaus Hay zusammengetan und seinem Tüten-Klassiker ein Upgrade gegönnt. Demnächst wird die Tasche auch in einem hell-dunkel karierten Muster erscheinen. Vorgestellt wurde die neue Version bereits auf den Democratic Design Days 2016.

Die neue Tasche ist Teil einer Designer-Kooperation zwischen Hay und Ikea, in Zuge derer auch eine gemeinsame Möbel-Kollektion entstehen soll. In Bildern macht das Möbelhaus jetzt schon Lust auf die neuen Looks. Auch eine zweite Version, in stylishem Polka-Dot-Design wird künftig erhältlich sein. Bis es allerdings soweit ist, müssen wir uns allerdings noch etwas gedulden: Erst ab Herbst 2017 soll es die Designermöbel in den Ikea-Häusern zu kaufen sein.