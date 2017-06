Diese einfache Flechtdeko verwandelt simple Gläser in Schmuckstücke

Gläser

0,35 l (Glas), 1,5 l (Karaffe)

Material:

Stuhlgeflecht Peddigrohr (als Meterware z. B. über Amazon)



Gläser und Karaffe in Zylinderform (beides z. B. „365+“ von Ikea)

fester Baumwollfaden in Gelb



Schere

Und so gehts:

Die Geflechtmatte so zuschneiden, dass sie nicht ganz um die Gläser bzw. um die Karaffe reicht. So bleibt Platz für den Henkel. Faden mittig durchs Geflecht rund ums Glas fädeln (wenn die Gefäße höher sind, dann unten und oben durchs Geflecht fädeln), an den Kanten zusammenziehen und verknoten.