Geldgeschenke kreativ verpacken - mit diesen Ideen

Auch wenn wir gern schöne Hochzeitsgeschenke verschenken, wünschen sich Brautpaare heute oft Geld, um die Kosten der Feier zu decken. Aber Geldgeschenke müssen nicht lieblos und diskret in einem weißen Umschlag oder in einer unpersönlichen Spardose übergeben werden. Hochzeitsgeschenke dürfen ruhig außergewöhnlich und kreativ sein. So macht das Verschenken gleich noch mal so viel Spaß.

Denn: Mit originellen Verpackungen werden auch Geldgeschenke zur Hochzeit zu besonderen Überraschungen. Die Geschenkflasche - eine leere Weinflasche, die ihr mit gerollten Geldscheinen füllt - ist nur die naheliegenste Idee. Auch die Geldgeschenkbox, die ihr mit einem Glückwunsch überreichen könnt, ist eher ein Klassiker, der nicht besonders viel Kreativität beweist. Das könnt ihr doch garantiert besser!



Wir haben für euch zwei Ideen für Eilige, die keine Zeit und Lust zum Basteln haben. Und zwei Ideen für ein Geldgeschenk, das ihr selbst basteln könnt, wenn ihr euch kreativ ein bisschen austoben wollt. Außerdem haben wir auf Pinterest nach den schönsten Ideen gesucht, die ihr nachbasteln könnt. Welche Variante ihr auch wählt: Das Brautpaar wird sich sicher darüber freuen!

Eine Reisebox voll Liebe - und Geld

Flitterwochen sind keine günstige Angelegenheit. Unterstützung bekommt das Brautpaar deshalb zur Hochzeit in Form von Geldgeschenken. In der thematisch passenden Schachtel von Schnurzpieps ist ausreichend Platz für das ein oder andere Scheinchen, das die Flitterkasse füllt. Die Geldscheine könnt ihr zum Beispiel zu kleinen Papierflugzeugen falten.

Ein Boarding-Ticket für die Liebesreise

Boarding-Tickets kennen wir von Reisen - ob mit dem Flugzeug, dem Schiff oder der Bahn. Das Hochzeitspaar schicken wir mit einem Boarding Ticket von Heaven+Paper auf eine lange Liebesreise - und damit es nicht an Kleingeld mangelt, packen wir den einen oder anderen Geldschein für die Reisekasse dazu. Das ideale Geschenk für Paare, die viel vorhaben.

Glückskekse

Ihr braucht: Glückskekse aus dem Asia-Laden - am besten ein paar mehr kaufen. Nicht jeder ist weit genug geöffnet, und möglicherweise zerbricht euch auch mal einer.



So wird's gemacht: Sucht euch einen möglichst weit geöffneten Glückskeks und entfernt den Spruchzettel mit Hilfe eines Schaschlikstäbchens und einer Pinzette. Dann einen Geldschein dünn falten und vorsichtig in den Keks einschieben.



Tipp: Fragt doch mal im China-Imbiss nach einer Pappschachtel für die Mitnahme-Gerichte. Darin könnt ihr die Glückskekse mit den Geldscheinen als Spezial-Füllung stilecht weiterverschenken - und gerne mit normalen Glückskeksen mischen. Ein Geschenk mit Überraschungseffekt!

Blauer Dunst

Diese Zigaretten schaden ganz bestimmt nicht der Gesundheit. Dafür freut sich der Geldbeutel des Hochzeitspaares über diesen "blauen Dunst".



Ihr braucht: - eine leere Zigarettenschachtel - Tonpapier - dünnes Schleifenband - Lineal, Schere, Klebestift



So wird's gemacht: "Achtung! Verliebtheit lässt das Herz höher schlagen!"Diesen oder einen ähnlichen Warnhinweis könnt ihr den Frischvermählten mit auf den Weg geben. Beklebt die Seiten einer Zigarettenschachtel mit einem Tonpapier in der Farbe eurer Wahl. Das Ausmessen und Schneiden macht zwar ein wenig Arbeit, aber das witzige Ergebnis ist es in jedem Fall wert. Druckt euch am Computer einen schwarzumrandeten Warnhinweis für Vorder- und Rückseite aus.



Dann Geldscheine rollen, mit Schleifenband zusammenhalten und als "Zigaretten" in die Schachtel einfüllen. Garantiert nicht gesundheitsgefährdend - und ein Hingucker zur Hochzeit.

Geldgeschenk im Bilderrahmen

Ihr braucht: - weißen Bilderrahmen - grauen Bastelfilz (oder Farbe nach Wahl) - rosa Nähgarn (oder Farbe nach Wahl) - Rechner, Drucker, Grafikprogramm - Seidenpapier - Band



So wird's gemacht: Für den Inhalt des Bildes mit Hilfe eines Kalligraphie- oder Grafikprogramms das Motto des Brautpaares „When Love takes over“, Koordinaten, wo sich das Brautpaar das Ja-Wort gegegeben hat, Namen des Brautpaares und Hochzeitsdatum einsetzen und anschließend ausdrucken.

Vier Herzen aus dem Bastelfilz ausschneiden, jeweils in das vordere Herz (bzw. in zwei Herzen) einen Schlitz einschneiden, zwei Herzen jeweils mit Stickgarn zusammen nähen, Band durch fädeln, fertig sind die Herzen für die Geldscheine.

Seidenpapier in kleine Rechtecke oder Quadrate schneiden und diese dann übereinander legen, das Papier wie eine Ziehharmonika falten und in der Mitte mit einem Band zusammenbinden, dabei beachten, dass das Band lang genug ist, um dann entweder die Pompons aufzuhängen oder an ein Geschenk zu hängen, die Ecken anschneiden (man kann Wellen oder Spitzen rein schneiden), vorsichtig die einzelnen Blätter Blatt für Blatt auseinander ziehen.

Diese und weitere Anleitungen zum Selbermachen findet ihr auf dem Blog Fröken Su von Suanne.

Kieskanne

Die Kieskanne kann man fertig bei DaWanda bestellen oder selber basteln. Eine Gieskanne aus dem Baumarkt fungiert als kreative Spardose und mit ein bisschen Fantasie wird daraus ein tolles Geldgeschenk. Gestaltet die Kieskanne ganz nach euren individuellen Vorstellungen, bemalt und beklebt sie, schmückt sie mit Schleifen, Bändern oder Blumen. Natürlich dürfen auch die Namen des Brautpaares auf diesem originellen Geldgeschenk nicht fehlen. Das Innere füllt ihr dann mit dem einen oder anderen Geldschein auf.

Brautpaar als Wäscheklammern

Klein, aber oho! Diese süße Idee, ein Geldgeschenk zur Hochzeit zu verpacken, ist so einfach wie genial. Einfach ein paar Geldnoten mit der liebevoll gestalteten Wäscheklammer zusammenklemmen. Alternativ: Eine kurze Wäscheleine spannen und jeweils einen Geldschein mit mehreren dekorierten Wäscheklammern daran aufhängen. Auch hier sind eurer Fantasie zur Präsentation auf der Hochzeit natürlich wieder keinerlei Grenzen gesetzt.



Übrigens: Wenn ihr nicht verraten wollt, wie viel Geld ihr verschenkt, dürft ihr die Scheine natürlich auch in einen Umschlag packen und dann mit der Wäscheklammer befestigen. Zur Anleitung: Brautpaar aus Wäscheklammern

Holzschale mit Bändern

Diese Holzschale im Vintage-Look könnt ihr ganz individuell gestalten. Kleine Geschenke, Erinnerungen, Glücksbringer oder Blüten finden darauf Platz. Indem ihr Bänder von einer Seite zur anderen spannt, habt ihr die Möglichkeit, mit kleinen Klammern Geldscheine an der Schale zu befestigen. Sieht auf dem Gabentisch des Brautpaares zur Hochzeit garantiert sehr dekorativ aus! Zur Anleitung: Holzschale mit Bändern

Eingemachtes für das Hochzeitspaar

Dieses kreative Geldgeschenk ist schnell umgesetzt, erfüllt aber seinen Zweck dennoch sehr gut. Ein Marmeladenglas wird dafür mit gerollten Geldscheinen gefüllt und bekommt dann einen liebevollen DIY-Look. Wenn ihr Münzen und Scheine mischt, bekommt ihr auch ein größeres Glas gut voll. Zur Anleitung: Eingemachtes für das Hochzeitspaar

Rettungsring aus Geld

Aufwendiges Geldgeschenk, das aber eine Menge hermacht und beim Brautpaar sicher für Begeisterung sorgt: Ein Rettungsring (für schwierige Zeiten oder für die Flitterwochen am Strand), an dem ihr einige Geldscheine und hübsche Schmuckbänder anbringt. Dafür braucht es zwar einiges an Material, aber das Ergebnis ist den Aufwand auf jeden Fall wert. Denn mit diesem Hochzeitsgeschenk stecht ihr aus der Masse der Geldgeschenke garantiert heraus! Zur Anleitung: Rettungsring aus Geld

Ein Stück vom Kuchen für das Brautpaar

Wir finden, das Brautpaar sollte sich ein Stück vom Kuchen abschneiden dürfen - und zwar eins, das randvoll mit Geld gefüllt ist. Jessica vom Blog "Kunterbuntestempelwelt" verrät, wie ihr diese kleinen Kunstwerke zur Hochzeit bastelt und liefert auch die passenden Bastelbögen dazu. Keine ganz leichte Aufgabe, aber das Hochzeitspaar wird von diesem Geldgeschenk sicher begeistert sein. Zur Anleitung: Ein Stück vom Kuchen

Vorratskiste mit Mäusen, Kröten und Knete

Es kann ja nie schaden, ein paar Mäuse, Kröten und ein bisschen Knete im Haus zu haben. Deshalb ist diese DIY-Vorratsbox als kreative Spardose randvoll damit. Einfach die gerollten Geldscheine in Marmeladen- oder Einweckgläser füllen und diese dann kreativ mit Synonymen für Geld beschriften. Dieses Hochzeitsgeschenk sieht liebevoll selbstgemacht aus und bringt das Brautpaar bestimmt zum Schmunzeln. Zur Anleitung: Vorratskiste mit Mäusen, Kröten und Knete

