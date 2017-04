Makerist LIVE - Gewinne dein Ticket für das große DIY-Event in Berlin

Ob Nähen, Stricken oder Häkeln - die Online-Handarbeitsschule Makerist lädt zum spannenden Austausch und Selbermachen ein. Zwei Tage lang hast du Gelegenheit, dich mit den Profis von Makerist, darunter auch Gründerin und BRIGITTE.de-Kolumnistin Amber Riedl, und Vertretern namenhafter Hersteller zu vernetzen.

Auch ein akustisches Highlight solltest du dir nicht entgehen lassen: den Besuch des Symphonähorchesters von Dominik Nostitz und Elektro Guzzi! Es vereint elektronische Sounds mit den ratternden Klängen von Haushaltsnähmaschinen.

Mach mit bei unserem Gewinnspiel!

Du willst am 6. und 7. Mai an Makerist LIVE in Berlin teilnehmen? Dann löse bis zum 14.04.2017 unser Puzzle und mach bei unserem Gewinnspiel mit. Zu gewinnen gibt es 1 von 10 Tickets. Hier gibt es alle Infos zum Event Makerist LIVE.