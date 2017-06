Stricken für Kinder: "Hat Mama gemacht!"

Gr 62/68/74 Strickzeit ca. 20 Stunden SIE BRAUCHEN: 250/300/350 g Purpur Fb 0046, "Kappa" (97 % Baumwolle, 3 % Polyester, LL 125 m/50 g) von Lang Yarns. Stricknadeln Nr. 3,5 und 4, Zopfnadel. 15 Druckknöpfe. BUNDMUSTER (BM): Mit Nadel Nr. 3,5. 2 M links, 2 M rechts im Wechsel. GLATT LINKS (GL): Mit Nadel Nr. 4. Hinreihen links, Rückreihen rechts. ZOPFMUSTER (ZM) ÜBER 26 M: Mit Nadel Nr. 4. Die Hinreihen laut Strickschrift (siehe unten) stricken, in den Rückreihen die M stricken, wie sie erscheinen. Den Rapport in der Höhe immer wiederholen. MASCHENPROBE: Im GL gestrickt, 22 M x 32 R = 10 x 10 cm. LINKES HOSENBEIN: 50/54/58 M anschlagen und im BM 2 cm stricken. Weiter in folgender Mustereinteilung stricken: 1 Rand-M, 22/26/30 M GL, 26 M ZM, 1 Rand-M. Für die Beinschrägung an der rechten Kante jede 6. R 7 x 1 M und an der linken Kante jede 6. R 5 x 1 M, dann jede 4. R 1/3/5 x 1 M zunehmen = 63/69/75 M. 18/20/22 cm ab Anschlag alle M stilllegen. RECHTES HOSENBEIN: Gegengleich zum linken Hosenbein stricken. OBERTEIL: Die stillgelegten M beider Hosenbeine auf eine Nadel nehmen, dabei für den Schritt zwischen den Beinen 6 M neu dazu anschlagen = 132/144/156 M. Im GL bzw. im ZM weiterstricken. 38/42/46 cm ab Anschlag die Arbeit teilen und Rücken- und Vorderteile separat stricken. RÜCKEN: Über die mittleren 60/66/72 M im GL stricken, dabei für die Armausschnitte beidseitig in jeder 2. R 2 x 2 und 3 x 1 M abnehmen = 46/52/58 M. Bei 11/12/13 cm Armausschnitthöhe für die Schultern beidseitig in jeder 2. R 2 x 4 und 1 x 3/ 2 x 4 und 1x 5/ 3x 5 M abketten. Gleichzeitig mit Schulterbeginn für den Halsausschnitt die mittleren 18/20/22 M abketten und beidseitig davon in jeder 2. R noch 1x 2 und 1x 1 M abketten. RECHTES VORDERTEIL: Den Armausschnitt an der linken Seite wie beim Rücken stricken = 29/32/35 M. Bei 9/10/11 cm Armausschnitthöhe für den Halsausschnitt an der rechten Seite in jeder 2. R 1x 5, 1x 4, 1x 3, 1x 2 und 1 x 1/ 2 x 1/ 3 x 1 M abketten. Bei 11/12/13 cm Armausschnitthöhe an der linken Seite für die Schulter in jeder 2. R 2 x 5 + 1 x 4/ 2 x 5 + 1 x 6/ 3 x 6 M abketten. LINKES VORDERTEIL: Gegengleich zum rechten Vorderteil stricken. ÄRMEL: Je 40/44/48 M anschlagen und 2 cm im BM stricken, weiter in folgender Mustereinteilung stricken: 1 Rand-M, 6/8/10 M GL, 26 M ZM, 6/8/10 M GL, 1 Rand-M, dabei beidseitig in jeder 10. R 3 x 1/ 5 x 1/ 6 x 1 M zunehmen = 48/54/60 M. 13/18/23 cm ab BM für die Armkugel beidseitig in jeder 2. R 3 x 2, 5 x 1, 1 x 4 und 1 x 3 M abketten. Danach die restliche M abketten. AUSARBEITUNG: Für den Zwickel aus den neu angeschlagenen 6 Schritt-M 9 M aufnehmen und im GL stricken, dabei beidseitig in jeder 2. R 4 x 1 M zunehmen, dann in jeder 2. R beidseitig 5 x 1 M abnehmen. Die restlichen 7 M abketten. Schulternähte schließen. Schrittborte: Am Rückenteil aus den Bein-Innenkanten ca. 96/104/112 M aufnehmen und im BM 2 cm stricken. Alle M abketten. Verschlussborte: je 115/124/133 M aufnehmen und 2 cm im BM stricken. Aus dem Halsausschnitt 74/78/82 M (Vorderteile je 23/24/25 M, Rücken 28/30/32 M) aufnehmen und 2 cm im BM stricken. Ärmel einsetzen. An den Verschlussborten des Vorderteils oberhalb des Schritts 1 Druckknopf annähen. Je Bein 4 Druckknöpfe annähen, die restlichen 6 Druckknöpfe am Oberteil gleichmäßig verteilen. Nach Bedarf Zierknöpfe blind oberhalb der Druckknöpfe annähen.