Sommertop stricken

Größe S / M / L

Die Angaben für die kleine Größe stehen vor der Klammer, für die größeren Größen in der Klammer, jeweils durch Schrägstriche getrennt. Steht nur eine Angabe, gilt sie für alle Größen.

MATERIAL: Garn von Lana Grossa, Qualität „Secondo“ (55 % Baumwolle, 25 % Polyamid, 20 % Seide, Lauflänge 125 m/50 g): 250 (250/300) g in Rosa Nr. 78. Stricknadeln 3,5 (wenn Sie locker stricken) oder 4 (wenn Sie fest stricken) – wichtig ist, dass Sie auf die Angaben in der Maschenprobe kommen. Häkelnadel Nr. 4.

KRAUS RE: Hinr re M, Rückr re M. Die erste M jeder R re abheben.

MASCHENPROBE: 20 M und 30 R = 10 x 10 cm.

BETONTE ABNAHMEN (Je Seite wird jeweils 1 x 1 M abgenommen): Die Abnahmen immer auf der Vorderseite arbeiten. Rechter Rand (= Anfang der Reihe): 4 M re, 1 Überzug (1 M re abheben, 1 M re stricken, die abgehobene M überziehen), weiter mustergemäß kraus re stricken. Linker Rand (= Ende der Reihe): 2 M re zusammenstricken, 4 M re.

RÜCKENTEIL: 90 (98/106) M anschlagen und kraus re stricken. Für die Armausschnitte 42 (40/38) cm ab Anschlag (hängend messen!) beidseitig 12 (14/16) x 1 M in jeder 2. R betont (s. Beschreibung für betonte Abnahmen oben) abnehmen = 66 (70/74) M. 18 (20/22) cm ab Beginn der Armausschnitte für den Halsausschnitt die mittleren 32 (36/40) M abketten und beide Seiten getrennt beenden, dabei am Ausschnittrand noch in jeder 2. R 8 x 1 M betont abnehmen. 6 cm ab Beginn des Ausschnitts je Träger die restlichen 9 M abketten.

VORDERTEIL: Wie das Rückenteil stricken, jedoch für den Halsausschnitt 8 (10/12) cm ab Beginn der Armausschnitte die mittleren 12 (16/20) M abketten und beidseitig noch in jeder 2. R 1 x 4 und 1 x 3 M abketten, dann in jeder 2. R 11 x 1 M betont abnehmen. 16 cm ab Beginn des Ausschnitts je Träger die restlichen 9 M abketten.

AUSARBEITUNG: Die Schulter- und Seitennähte schließen. Den Ausschnitt mit einer R Kettmaschen behäkeln, dabei bitte darauf achten, dass der Ausschnitt schön groß bleibt.

WOLLPAKET: Ab 27,50 Euro, hier bestellen