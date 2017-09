Schal stricken: Wunderschöne Strickmuster, die jedem gelingen

Ein echtes Luxusstück ist der Kaschmir-Poncho mit Streifen. Er wird glatt rechts gestrickt und dann so zusammengenäht, dass er lässig über die Schultern fällt. Garn: Lang. Hosenrock: C & A. Stiefel: Rena Lange. Tasche: Boss.



Sie brauchen: Wolle von Lang, Qualität "Cashmere" (100 % Cashmere, Lauflänge 115 m/25 g), 150 g in Grau Farbe Nr. 0005, 125 g in Sand Farbe Nr. 0126, und je 25 g in Braun Farbe Nr. 0168 und Beige Farbe Nr. 0096, Stricknadeln Stärke 4,5.



Maschenprobe: 20 M. x 30 R. ergeben 10 cm im Quadrat.



Strickanleitung: Der Poncho wird glatt rechts (Hinreihen re., Rückreihen li.) gestrickt. 138 M. in Sand anschlagen und in Hinund Rückreihen stricken, dabei die 1. und letzte M. jeder R. als Randm. immer re. arbeiten. Nach 21 cm in Sand, 2 cm in Braun, 4,5 cm in Sand, 4,5 cm in Braun, 55 cm in Grau, 4,5 cm in Beige, 12 cm in Grau und 32 cm in Sand stricken, dann die M. abketten. Das Teil der Breite nach zur Hälfte legen und an einer Längskante die Hälfte der Seite zunähen. Die andere Hälfte (vom Bruch aus gemessen) bleibt als Halsausschnitt offen.