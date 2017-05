"La La Land": So leicht machst du selbst den Style von Emma Stone!

Selten hat ein Film so gute Laune verbreitet, wie "La La Land" - und jetzt könnt ihr pünktlich zum DVD-Start des Hit Musicals auch so glamourös wie Emma Stone durchs Leben tanzen! DIY-Bloggerin Linda Loves hat uns netterweise eine Anleitung zur Verfügung gestellt, mit der ihr selbst einen sensationellen Tellerrock herstellen könnt, der umwerfend gut aussieht. Versprochen: Wenn ihr DAMIT neben einer Parkbank stehen solltet, während Ryan Gosling vorbeikommt, wird euch sofort von den Füßen gegen!





Step by Step Anleitung für einen Easy Peasy Tellerrock

Material

ein schöner sommerlicher Stoff

farblich passender Reißverschluss

farblich passendes Nähgarn

Schneiderkreide zum Anzeichnen

Stoffschere

Maßband





Zuschnitt



Da ich auch kein Nähprofi bin, freue ich mich über jeden Schnitt, bei dem ich mich nicht mit Schnittmustern auseinandersetzen muss – dieser Tellerrock basiert einfach auf einem Halbkreis.

Für den Rockzuschnitt schneiden wir einfach zwei Halbkreise aus dem Stoff aus. Der kleine Halbkreis entspricht dabei dem Bund des Tellerrocks, der große Halbkreis dem Saum des Rocks. Um möglichst einfach einen Halbkreis in die Mitte der Stoffbahn zu zeichnen, den Stoff übereinander legen und mit dem Maßband X cm von der Ecke abmessen. Danach die Punkte miteinander zu einem Halbkreis verbinden.

Um den Radius für den Bund des Tellerrocks richtig zu berechnen, muss der Hüftumfang dem Halbkreisumfang entsprechen, dafür teilt man den Umfang durch pi, also durch 3,14.

Mein Hüftumfang ist ungefähr 70cm, geteilt durch 3,14 ergibt sich ein Radius von 22,282. Der Radius für den kleinen Kreis ist bei mir 23cm, das sitzt nicht zu locker und nicht zu eng.

Die Rocklänge sollte ungefähr knielang sein, bei mir ist das ca. 60 cm, plus ein bisschen Zugabe für den Bund und den Saum, also ist der Radius für den großen Halbkreis 23 + 60 + 3 = 86cm

Bund abnähen





Damit sich der Tellerrock nicht verzieht, einmal mit 1cm Abstand am Bund entlangnähen. Nachdem der Reißverschluss eingenäht ist, wird dieser Teil umgebügelt und gibt eine schöne gerade Kante.

Zusammennähen





Jetzt werden die geraden Kanten zusammengenäht, so dass sich aus dem Halbkreis ein Rock ergibt. Da oben noch der Reißverschluss rein kommt, wird dieser Teil erstmal ausgespart. Dazu den Reißverschluss auflegen und das Ende des Verschlusses markieren, dann einfach von der Markierung nach unten nähen.

Reißverschluss einnähen





Der Reißverschluss ist der schwierigste Part am Tellerrock aber eine kleine Herausforderung muss schon sein. ;-)- Rock wenden, so dass die rechte Seite – also die schöne Seite – nach außen zeigt. – Reißverschluss fönen und erstmal eine Seite nach unten auflegen, so dass die Oberseite des Reißverschlusses auf der Oberseite des Stoffes liegt. Feststecken und möglichst nah an den Zähnchen entlang festnähen. – Zweite Seite auf die gleiche Weise feststecken und ebenfalls möglichst nah festnähen.

Bund umnähen





Ich habe an der Nahtkante entlang gebügelt und den Bund einfach umgenäht. Das ist einfach und unaufällig und da der Tellerrock ja angepasst ist und einen Reißverschluss hat, sitzt er so genau, wo er soll.

Saum abnähen





Zum Abschluss den Saum doppelt einklappen und umnähen, damit er ordentlich aussieht wenn man mal dreht oder tanzt.