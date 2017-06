Die 30 beliebtesten Hundenamen

1. Platz: Luna



Wie nennen die Deutschen eigentlich ihre Hunde? Die Haustierversicherung Agila und der Tierschutzverein TASSO e.V. ermitteln für ihre Anmeldungen regelmäßig die beliebtesten Hundenamen, die wir euch hier vorstellen wollen.



Auffällig: Kurze, englische Namen sind für Hundedamen und Hundeherren sehr beliebt. Allen voran immer und immer wieder: Luna und Balu. Klickt euch durch die Fotostrecke oben und lest, welche Hundenamen in den letzten Jahren am häufigsten vergeben wurden.



Kreative Hundenamen zum Schmunzeln



Ebenfalls sehr auffällig: Unter den beliebtesten Hundenamen sind besonders viele Namen mit dem Buchstaben "B". Bruno, Buddy, Bella und Balu erfreuen sich derzeit sehr großer Beliebtheit. Nicht in die Liste geschafft haben es Namen, die von besonders großer Kreativität der Haustierbesitzer zeugen. Diese Namen fielen der AGILA besonders ins Auge: "Hari Bo“, „Mad Dog“, „Tutnix“ und "Chilli Pepper" und "Coffee". Letztere beschreiben natürlich das besondere Aussehen des Tieres.



"Tabasco“, „Chef“, „Weichei“ und „Tricksie“ hingegen sind Hundenamen, die eher auf den Charakter der Vierbeiner abzielen. Wie man aber auf die Idee kommen kann, seinen besten Freund „Wasabi“, „Da Vinci“, „Bacon“, „Fräulein Schröder“, „Schnitzel“, „Stöpsel“ oder „Erbse“ zu nennen, wird uns wahrscheinlich ein Rätsel bleiben. Kreativ sind diese Hundenamen aber alle Male.



Dass sie sich aber flächendeckend durchsetzen und irgendwann einmal zu den beliebtesten Hundenamen zählen werden, darf bezweifelt werden. Welche Namen das Rennen gemacht haben, erfahrt ihr, wenn ihr euch durch die 30 beliebtesten Namen klickt.



Unsere süße Redaktions-Hündin heißt übrigens "Prima". Für uns ist das definitiv der schönste Hundename.