Wasserkocher entkalken: Mit diesem Trick wird alles sauber!

Wasserkocher entkalken: Diese Tricks solltest du kennen!

Kalk im Wasserkocher ist wahnsinnig nervig: Klammheimlich werden die hässlichen weißen Ablagerungen unten im Kessel bei jedem Kochen mehr, ohne, dass es zunächst auffällt. Aber wehe, es hat sich genug Kalk angesammelt: Dann findest du plötzlich lästige Brocken im Wasserkocher - oder in deinem Tee oder Kaffee!

Das ist eklig und lästig - aber den Wassserkocher zu entkalken, macht halt auch Arbeit. Die Zeit nehmen sich die meisten von uns tatsächlich erst, wenn es schon sehr, sehr schlimm mit der Verkalkung geworden ist, und das Problem wirklich nicht mehr ignoriert werden kann.

Dabei ist es in Wahrheit ganz einfach, seinen Wasserkocher zu entkalken: Wenn ihr diese Tricks kennt, ist sofort wieder alles blank, ohne, dass ihr lange mit der Bürste schrubben müsst!

Trick 1: Essig!

Die vermutlich verbreitetste Methode zum Wasserkocher-Enkalken. Dafür nehmt ihr ein Glas Wasser und vermischt es mit einem kräftigen Schuss Essig (oder Essig-Essenz). Dieses Gemisch kocht ihr dann mit dem Wasserkocher auf und - voila! Die Kalkreste sind weg. Nun müsst ihr den Kocher nur noch einmal kräftig ausspülen, damit sich das Essig-Aroma nicht im Gerät festsetzt!



Trick 2: Backpulver!

Doch, das gute alte Backpulver kann auch deinen Wasserkocher entkalken! Dafür nimmst du einen Teelöffel von dem Backpulver und rührst es in einen Liter Wasser ein. Das Gemisch kochst du auf, und lässt es einwirken, während das Wasser langsam abkühlt. Jetzt hat sich der Kalk im Wasserkocher aufgelöst. Auch hier gilt: Sicherheitshalber danach gründlich ausspülen, um später keine Backpulver-Reste im Kaffee zu haben.

Trick 3: Die ganz trockene Art!

Dieser Trick ist so simpel, wie effektiv: Wenn du nach jedem Kochvorgang einfach den Wasserkocher komplett auskippst, kann sich Kalk gar nicht erst darin festsetzen. Logisch - wo kein Wasser ist, gibt es auch keine Rückstände. Alles, was du dafür brauchst, ist genug Disziplin, das auch tatsächlich konsequent durchzuhalten. In der Theorie kein Problem - in der Praxis häufiger Streitgrund in WGs und Familien ...

Trick 4: Die natürliche Methode!

Wenn du deinen Wasserkocher auf natürliche Art entkalken möchtest, solltest du diesen Trick ausprobieren - wie genau er funktioniert, siehst du oben im Video!