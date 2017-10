Einrichten im Winter 2017: Das sind die 5 schönsten Interior-Trends!

Die Trendfarbe ist Rot!





Rot ist die Trendfarbe für den Herbst und Winter 2017 – und das nicht nur auf allen Laufstegen. Auch im Interior-Bereich kommt die Farbe ganz groß raus! Gerne auch Ton in Ton. Rot strahlt Wärme aus – etwas, was wir in der kalten Jahreszeit einfach brauchen. Wem ein Teppich oder Sofa too much ist, kann auch zu roten Accessoires greifen, wie Kerzen, Kissen oder Vasen.

Der Trend-Stoff ist Samt!





Wir können es kaum erwarten: Winterzeit ist Kuschelzeit! Samt schmückt nicht nur die Wohnung, sondern ist auch einfach gemütlich. Nicht umsonst nennt man den Trend aus früherer Zeit auch 'Königsstoff'. Während er früher besonders beim europäischen Adel heiß begehrt war, sind wir heute wieder frisch verliebt. Ob Beistelltische oder Kissen mit Samt umhüllt - besonders beliebt sind sie im Marineblau, in Pastellfarben oder aber in warmen Beerentönen.

DER Trend aus Dänemark: Der Hygge-Stil!





Das dänische Wort 'Hygge' bedeutet Gemütlichkeit. Und eines steht fest: Im Winter 2017 wird’s definitiv hyggisch. Mit Kissen, Teppichen, Fellen und vor allem Wolldecken in skandinavischen Beige- und Grautönen wird dein Zuhause zu einem Wohlfühl-Paradies.



Das Trend-Material ist Keramik!





Nicht altbacken, sondern mega modern: Keramikgeschirr kommt bei uns (nicht nur) an Weihnachten 2017 auf den Tisch! Und weil Weiß jeder kann, ist auch hier Mut zur Farbe angesagt. Besonders gerne in Pastelltönen, aber auch in Navy Blue! Letzteres ist übrigens im Winter 2017 das neue Schwarz!

Der Boden-Trend: Teppich mit Ethno-Muster!





Der Ethno-Trend ist nichts Neues, aber er wird immer beliebter. Ob in Pastellfarben oder in einem bunte Mustermix – der Trend-Teppich verzaubert deine Wohnung und gibt ihr einen originellen Touch. Außerdem liegen uns Leder- und Fellteppiche ebenfalls zu Füßen.