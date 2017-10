Ehepaare erzählen: Das nervt mich an meinem Partner!

Wie heißt es so schön? Nobody is perfect – und deshalb wird es auch immer etwas geben, das uns am Partner nervt. Eigentlich beschweren wir uns ja wenn überhaupt nur bei der besten Freundin über die Macken unseres Liebsten. Auf der Community-Plattform "Reddit" haben die User aber mal ganz offen über das Thema diskutiert. Hier ein paar Beispiele.

Der Vorleser

User Hybridmomentsx schreibt: "Wenn wir an einer Shopping-Mall vorbeifahren oder an einem Platz mit vielen Geschäften, dann liest mein Mann jeden einzelnen Namen der Geschäfte vor. Immer!"

Ich seh' nix!

d00d3r1n022: "Meine Frau hat offensichtlich eine Sehstörung, denn sie sieht nie, wenn die Katze auf den Boden kotzt. Es passiert nichts, bis ich es wegmache. Dann sagt sie: 'Oh, das habe ich gar nicht gesehen.'"

Pizza essen mal anders

jaqrabbitsklim: "Meine Frau isst bei der Pizza zuerst den Rand und dann den Rest. Jedes Mal, wenn wir Pizza bestellen, reden wir auch über Scheidung!"

Der kleine Anstands-Rest

sas2506: "Mein Mann lässt bei Lebensmitteln immer einen Mini-Rest zurück. Zum Beispiel so wenig Butter, dass man ihn nicht mal auf ein Brot schmieren könnte."

Bitte wenden!

fruitjerky: "Er setzt die Klopapierrolle immer falsch herum ein. Ich muss sie jedes Mal umdrehen – jetzt schon seit 16 Jahren!"

Wurde hier eingebrochen?

iateallthereeses: "Er lässt einfach alle Türen und Schubladen offen. Egal, ob die Schränke, die Spülmaschine, die Mikrowelle, den Badezimmerschrank, Nachtschränke, die Klobrille oder Kommoden. Ich weiß immer sofort, ob er da ist, wenn ich nach Hause komme. Unsere Küche sieht dann aus, als hätte sie jemand durchwühlt."

Die Tasse ist halb voll!

"Er trinkt nie seinen Kaffee aus, deshalb steht immer eine halb volle Kaffeetasse auf dem Tisch. Manchmal sogar ein paar davon. Wenn ich ihn frage, was das soll, sagt er, der Kaffee wird zu schnell kalt. Ich hab ihm kleinere Tassen gegeben -– aber es hat nichts gebracht."

Und was nervt euch an eurem Partner? Kommentiert fleißig in den Kommentaren!