5 Beziehungs-Fragen, die ihr noch in DIESEM Jahr klären solltet

Am Ende des Jahres ziehen wir ja oft Resümees. Was habe ich im Job erreicht, wie habe ich mich persönlich weiterentwickelt, welche Freundschaften habe ich geschlossen, welche Fehler habe ich gemacht ... all diese Fragen beschäftigen uns. Das Jahresende ist auch ein super Zeitpunkt, um die Beziehung Revue passieren zu lassen. Denn wenn man sich ein paar sinnvolle Fragen stellt, kann man jede Menge fürs Neue Jahr lernen - und die Beziehung verbessern. Diese 5 Dinge solltet ihr für euch selbst, aber auch gemeinsam mit eurem Schatz klären.

1. Was haben wir gut gemacht im letzten Jahr?

Gegenseitige Unterstützung, verständnisvolle Kommunikation, viele gemeinsame Kuschel-Abende ... listet einmal auf: Was hat euch als Paar im ablaufenden Jahr besonders stark gemacht? Ganz klar, auf diese Dinge solltet ihr euch auch im neuen Jahr fokussieren.

2. Was hat mir/uns gefehlt?

Hier geht es nicht darum, die Beziehung schlecht zu reden, sondern Chancen aufzudecken. Am besten ist es, jeder überlegt einmal für sich alleine, was er im letzten Jahr in der Partnerschaft vermisst hat. Danach könnt ihr offen darüber sprechen. Aber: Immer in der Ich-Form bleiben! Besser als "Du hast nie etwas im Haushalt gemacht" ist "Ich wünsche mir, dass du mich im neuen Jahr mehr im Haushalt unterstützt". Denn wenn ein Vorwurf nach dem anderen formuliert wird, endet das Gespräch meist in einem Riesen-Krach.

3. Was hat uns besonders viel Spaß zusammen gemacht?

Freizeitpark, Tanzkurs, lange Sommerabende auf dem Balkon - wobei hattet ihr als Paar den meisten Spaß? Diese Aktivitäten sollten nächstes Jahr natürlich ganz oben auf eurer Prioritätenliste stehen.

4. Welche Streitereien waren im Nachhinein betrachtet total unnötig?

Klar, hinterher ist man immer klüger - aber aus Fehlern lernt man. Hätte man sich zum Beispiel wirklich so lange darüber streiten müssen, wohin es in den Urlaub geht? Oder hätte man einfach zwei Reisen machen können?

5. Gibt es Pläne, die wir im neuen Jahr umsetzen möchten?

Eine neue Wohnung, ein Jobwechseln, ein Baby? Darüber, wie man sich das neue Jahr vorstellt, solltet ihr unbedingt mal sprechen. Denn nur so könnt ihr herausfinden, ob ihr ähnliche Ziele habt. Gemeinsam lässt sich außerdem viel besser planen!