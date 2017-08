Ehepartner erzählen: Nach diesem Satz habe ich mich scheiden lassen!

Worte können manchmal mehr verletzen als alles andere. Die Huffington Post hat zehn Menschen befragt, nach welchen Sätzen für sie klar war, dass sie sich scheiden lassen wollen - wir stellen euch ein paar Antworten vor.

"Ich habe einen neuen Kunden, der sich nur abends mit mir treffen kann"

Dass da etwas faul ist, das wusste Macy sofort. Später fand sie heraus, dass sich ihr Mann mit einer Frau in einem Hotel traf ....

"Wenn du mich verlässt, dann wirst du nie wieder jemanden finden, der dich liebt"

Eden erzählt, dass sie an diesem Satz erkannte: Ihr Mann weiß sie nicht zu schätzen und glaubt, sie habe keine liebenswerten Eigenschaften.

"Ich hasse dich"

Bill stritt sich mit seiner Frau, als sie die verhängnisvollen Worte aussprach. Er sagt: "Nach so einem Satz gibt es kein Zurück mehr. "

"Wie hast du es herausgefunden?"

Das sagte Kaseys Mann nach seiner sechsten Affäre zu ihr. Da war eindeutig Schluss!

"Ich will die Scheidung. Ich habe es satt, allein zu sein!"

Als Stacey diesen Text ihrem Mann schrieb, ahnte sie nicht, dass dieser es auch direkt in die Tat umsetzen würde. Sie sagt: "Seid vorsichtig, euch so etwas zu wünschen, denn es kann sein, dass euer Wunsch dann früher eintritt als erwartet."

"Ich gehe"

Mit diesen Worten wurde Lee von ihrem Mann verlassen - an Weihnachten. Kurz nachdem ihr Vater gestorben war und ihre Mutter im Koma lag. Sie war so überrascht, dass sie erst mal fragte, ob er zum Supermarkt ginge. Darauf antwortet er ihr: "Nein, Lee, ich verlasse dich. Ich will nicht mit dir verheiratet sein. Nicht jetzt. Nicht später. Nicht einmal ein kleines bisschen."

“Ich habe ein Stück Sch***e geheiratet”

Matt fragte seine Frau, was sie während ihrer achtjährigen Ehe falsch gemacht habe. Darauf sagte sie: "Ich habe ein Stück Sch***e wie dich geheiratet und deine Loser-Kinder ertragen." Klar, dass es da keine Liebes-Comeback mehr geben konnte ...