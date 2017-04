6 Themen, über die intelligente Paare beim Abendessen reden

Wenn man abends mit dem Liebsten isst, dann erzählt man oft von seinem Tag. Das ist auch gut so, schließlich soll der Partner wissen, was einen bewegt und beschäftigt. Doch beim abendlichen Plausch geht es oft nicht nur darum, wen man beim Bäcker getroffen hat oder wie voll die U-Bahn war. Wer zwischen Spaghetti und Couch über diese Dinge redet, der kann sich getrost zu den intelligenteren Paaren zählen.

1. Jobprobleme

Nach einem 8-Stunden-Tag kann es ganz schön fordernd sein, sich abends noch die Job-Probleme des Partners anzuhören. Trotzdem macht man es natürlich gern – denn gemeinsam kommt man vielleicht auf eine Lösung. Ob für Kleinigkeiten, wie eine richtige Formulierung für ein Feedback oder größere Baustellen, wie eine Kunden-Präsentation: Gemeinsames Brainstorming kann Wunder bewirken!

2. Gesellschaftliche Streitfragen

Sterbehilfe, Flüchtlingskrise, Klimawandel ... Wer mit dem Partner über Gesellschaftsthemen redet, der lernt eine Menge über ihn und seine Weltansichten. Klar, manchmal können aus solchen Diskussionen auch Streitigkeiten entstehen. Aber das Risiko ist es auf alle Fälle wert!

3. Literatur/Filme

Lesen ist sicherlich nicht jedermanns Sache. Doch wenn beide gerne in Büchern schmökern, dann kann es ziemlich bereichernd sein, sich über Literatur auszutauschen. Keine Frage: Intelligent ist nicht nur, sich über Goethe, Schiller oder Brecht zu unterhalten – Diskussionen über moderne Bücher können genauso anspruchsvoll sein. Ebenso Gespräche über Filme: Manche Paare können Stunden darüber reden, welcher Drehbuchregisseur sich die kreativsten Schlussszenen überlegt oder welcher Schauspieler endlich einen Oscar verdient hat.

4. Gesundheit/Ernährung

Wie kann ich mit dem Rauchen aufhören? Wollen wir uns nicht mal gesünder ernähren? Oder: Welcher Sport macht wirklich Sinn? Eigentlich sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, dass man auf sich und seinen Körper achtet. Darüber, was man für die Gesundheit tun kann, reden aber längst nicht alle Paare. Zu anstrengend, zu langweilig, zu unsexy. Dabei zeugt das in Wirklichkeit von einer ungeheuren Cleverness. Schließlich ist Gesundheit das A und O – und beeinflusst auch die Partnerschaft.

5. Weltgeschehen

Ob Politik, Wirtschaft oder Sport – was tut sich in der Welt? Beim Abendessen über die Tagesschau-Themen zu plaudern, spricht schon dafür, dass man als Paar ordentlich was auf dem Kasten hat. Und es zeigt natürlich auch, dass man interessiert und aufgeschlossen durch den Alltag geht.

6. Finanzen

Wie steht's um unser Budget die nächsten Monate? Sorgen wir genug fürs Alter vor? Macht es Sinn, eine Eigentumswohnung zu kaufen? Wie sieht es gerade auf dem Aktienmarkt auf? Wer gemeinsam über (zukünftige) Finanzen diskutiert, der denkt auf jeden Fall weiter als viele andere Paare.

Muss das wirklich sein?

Natürlich müsst ihr nicht jeden Tag alle Themen abklappern. Und wer sich für andere Dinge interessiert, der sollte sich auch nicht mit Literatur oder Wirtschaftsfragen quälen. Wichtig für eine gesunde Beziehung ist vor allem, dass man offen über seine Gefühle, Sorgen und Probleme spricht. Denn: Wirklich smart ist es doch, Gespräche mit dem Partner zu führen, die als Paar Spaß machen, zusammenschweißen oder Konflikte lösen.