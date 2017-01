Test: Lebst du in einer narzisstischen Beziehung?

Dadurch rangiert die Forderung nach Anpassung vor der Eigenständigkeit. Eifersucht, Neid und Vorwürfe prägen das Beziehungsgeschehen. Statt sich auf Augenhöhe zu begegnen, habt ihr ein starkes Gefälle in eurer Beziehung. Der Partner dient in erster Linie dazu, das eigene Selbstwertgefühl zu stärken, und soll daher so sein, wie man sich ihn wünscht. Was könnt ihr tun? Wenn dein Partner dich kritisiert, höre erst mal zu, ohne gleich sauer zu werden oder dich schuldig zu fühlen. Jeder darf Fehler machen, das macht einen auch liebenswert. Wenn du einen Wunsch an deinen Partner hast, drücke ihn aus, statt schweigend auf die Erfüllung zu warten. Liebe heißt nicht, hellsehen zu können. Sucht gemeinsame Erlebnisse, die euch beiden Freude machen. Das bringt euch auf positive Weise zusammen.