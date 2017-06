Paar lässt sich scheiden - für diese Dreierbeziehung

Benno und Cristina hatten eine glückliche Ehe - und ließen sich trotzdem scheiden, um weiter den Rest ihres Lebens zusammen verbringen zu können. Klingt komisch? Ja, diese Beziehung ist auch alles andere als alltäglich: Der "Trennungsgrund" war ihre Bekannte Sierra, in die beide sich verliebten - und ihrerseits geliebt wurden. Seitdem leben sie in einer komplett gleichberechtigten Dreierbeziehung. Im Video seht ihr, was die Besonderheiten dieser Bindung mit sich bringen - und was die gemeinsamen Kinder zu der ungewöhnlichen Beziehung sagen!